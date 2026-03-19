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    一口氣吞105顆海洛因膠囊 波蘭男「人體運毒」成功入境台灣

    2026/03/19 09:44 記者黃佳琳／高雄報導
    波蘭籍男子一口氣吞105顆海洛因膠囊成功入境台灣。（資料照）

    波蘭籍男子一口氣吞105顆海洛因膠囊成功入境台灣。（資料照）

    波蘭籍男子SIKORA DANIEL受僱國際毒梟，吞下105顆海洛因膠囊後搭機來台，並成功入境，海巡人員獲報前往高雄某飯店查緝，將S男帶去醫院「排毒」，緝獲1044公克的海洛因，S男也因運毒罪遭法院重判徒刑17年8月。

    判決指出，45歲S男於去年10月間在寮國旅行時，被國際毒梟以300美元為代價，同意協助運輸毒品。10 月27日晚間，S男在旅館內吞服由毒梟集團成員交付的105顆海洛因膠囊，隨即搭機由寮國經越南抵達高雄國際機場。隔日，海巡署屏東查緝隊掌握情資於飯店展開搜索，並將S男送醫排出體內異物，赫然發現該批膠囊純度高達89.66%，總淨重達1044.69公克，市價逾200萬元。

    高雄地方法院審理時，S男雖坦承運毒，一開始辯稱數年前在荷蘭刺青時曾遭威脅，若不幫忙運毒將危害其家人，後來又改口說自己離職後旅居寮國與女友同居，被國際毒梟找到後才同意運毒；由於S男供詞的時空背景相隔甚遠，且期間未曾報警尋求協助，法官不採信他的說詞。

    法官認為，毒品運輸屬於「萬國公罪」，S男身為歐洲文明國家公民，明知法律嚴峻仍鋌而走險，儘管在偵審期間自白犯行符合減刑規定，且毒品尚未流入市面，但考慮其運送數量龐大、純度極高，對我國社會安全構成嚴重潛在威脅，因此重判徒刑17年8月，執行完畢後驅逐出境，可上訴。

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