疑妻出軌衝旅館房間抓姦 綠帽夫反被控強制罪判刑

台中一名黃姓人夫，去年2月發現太太出軌廖姓男子，兩人還一起投宿旅館，氣沖沖帶著友人直衝旅館501號房，敲門後廖男來開門，黃男看到太太在裡面，一時怒火中燒，沒獲得太太和廖男的同意就衝進房內，還拿起相機拍照，太太事後提告，台中地院審理時，黃男坦承未獲得同意就進入房內，法官依強制罪，判拘役20日，可易科罰金。

中檢起訴指稱，黃姓人夫懷疑妻子出軌廖姓男子，2025年2月15日上午，得知兩人投宿台中一家旅館，帶著數名友人，衝到旅館501號房敲門後，廖男前來開門，黃男發現妻子在裡面怒火中燒，未得到廖男和妻子的同意，就強行侵入房內，拍攝二人在房內非公開的活動，妻子事後提告。

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黃男在偵查時，坦承有前往旅館，但辯稱朋友看到妻子跟男生在一起，還看到他們一起上旅館，上樓後就敲門，起初沒有人應門，後來門就打開了，坦承沒有問過廖男就直接進去房間。

案發當日雙方簽署協議，約定妻子給黃男一定金錢，黃男則同意離婚。於協議成立、履行後，妻子願拋棄對黃男等人於當天發生的一切民、刑事請求，黃男則保證銷毀與本事件相關的影像，不過事後雙方都未履行協議，妻子並提告，檢方依強制罪將黃男起訴。

黃男在台中地院審理時坦承犯行，法官認為，黃男發現妻子與廖男間有逾越交友分際的不當男女關係，卻未以和平、理性的方式溝通協調、或以合法手段蒐證，反而以強行侵入旅館房間的方式侵害他人居住安寧，考量已坦承犯行，並兼衡家庭生活及經濟狀況等情狀，依強制罪判處拘役20日，可上訴。

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