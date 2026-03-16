宜蘭山區落石擊中登山客 消防員跋山涉水救出骨折傷者

宜蘭南澳山區傳出登山客被落石擊中造成骨折，搜救人員攜帶各式裝備上山救援。（圖由宜縣消防局提供）

新北市登山客蔣姓男子一行4人，到宜蘭縣南澳鄉登山途中，蔣男左小腿被落石擊傷造成開放性骨折，宜縣消防局今天（16日）派員搜救，並申請空勤直升機馳援，下午3點多將他載到羅東運動公園田徑場，再由救護車接駁送醫，完成救援任務。

宜縣消防局昨天傍晚5點多接獲消防署轉報，4名登山客12日從南澳鄉鹿皮林道入山，其中1名30歲蔣姓隊員，在達茵河對溪溪邊被落石擊傷，左小腿骨折出血，血壓偏低，因事發地點在偏遠山區，需要直升機轉運，請求消防局派員搜救。

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宜縣消防局第四大隊副大隊長嚴冠琳，今天上午率領消防人員12人、林保署2人，攜帶各式山域及溯溪裝備上山，下午1點接觸到蔣男，傷者意識清楚，給予包紮固定與緊急救護處置。

在此同時，宜縣消防局申請的空勤直升機，下午2點49分從花蓮機場起飛，前往事故現場上空，3點29分完成傷者吊掛，載到羅東運動公園田徑場，由救護車載往羅東聖母醫院救治，讓這起山域事故搶救工作圓滿落幕。

事故地點空拍照。（圖由宜縣消防局提供）

搭載蔣姓登山客下山的空勤直升機，降落羅東運動公園田徑場。（圖由宜縣消防局提供）

蔣姓登山客被直升機載運下山後，由救護車接駁送醫。（圖由宜縣消防局提供）

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