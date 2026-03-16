花蓮吉安無牌車拒檢撞警 警開槍破輪敲窗逮捕2男

花蓮縣吉安鄉一輛未懸掛車牌的黑色小轎車拒絕警方攔查，並衝撞前後包夾的警車意圖脫困，員警見狀朝車輪胎開槍示警並用警棍擊破車窗逮人。（民眾提供）

花蓮縣吉安警分局今（16）日凌晨上演驚險警匪追逐，一輛未懸掛車牌的黑色小轎車拒絕攔查，並在巷弄內衝撞前後包夾的警車意圖脫困。員警見狀朝車輪胎開槍示警，並用警棍擊破車窗強勢把車上兩名男子逮捕；逮捕過程中一名員警右手遭玻璃劃傷送醫，全案依妨害公務、妨害公眾往來安全等罪嫌移送法辦。

吉安警分局北昌派出所員警今日凌晨0時許執行巡邏任務，在吉安鄉自強路一帶發現一輛黑色轎車未懸掛車牌，隨即上前示意攔查。不料，22歲張姓駕駛非但不停車，反而猛踩油門加速逃逸，警方隨即通報線上警力展開圍捕。張男隨後開車竄入自強路一處狹窄巷弄，遭支援的兩輛巡邏車採取前後包夾，張男眼見去路遭阻，竟先往前衝撞警車車頭，隨後又猛力倒車撞擊後方巡邏車，意圖撞出一條生路。

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員警見情況緊急且有危害生命安全之虞，立即下車持槍對準汽車左前輪開了一槍擊中輪胎；另名員警則持警棍擊破駕駛座玻璃，把張男與同車的22歲游姓乘客制伏。破窗過程中，一名員警右手不慎遭碎玻璃劃傷流血，經送醫包紮後幸無大礙。

警方搜索車內雖然未發現違法物品，但查獲開山刀、摺疊刀及甩棍等器械。據了解，張男供稱因車輛未掛牌心虛才逃跑，但其衝撞警車行為已觸法。吉安分局表示，公權力不容挑戰，訊後將張、游兩人依《刑法》妨害公務、毀損及公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮縣吉安鄉一輛未懸掛車牌的黑色小轎車拒絕警方攔查，並衝撞前後包夾的警車意圖脫困，員警見狀朝車輪胎開槍示警。（民眾提供）

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