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    2歲童還不知槍會奪命？ 2男持模擬槍恐嚇鄰居嚇壞女童 法官判免賠

    2026/03/16 10:27 記者黃明堂／台東報導
    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東一名向姓男子因與鄰居張姓夫婦有租屋糾紛，竟夥同蔡姓友人持模擬槍登門恐嚇，持一支仿手槍構造的模擬槍恫嚇：「你們沒有吃過花生（意指子彈）嗎？」嚇壞一旁的鄰居2歲小孩。台東地方法院簡易庭審理後，認定兩人行為已嚴重侵害他人自由權，判決應連帶賠償張姓夫妻共6萬元，至於2歲童求償部分，法官認為應還不理解槍傷害生命意涵，判決免賠。

    這起糾紛發生於民國113年6月間，向姓男子因不滿其姨婆與張男之間租屋爭議，由蔡男開車載往張男位於鹿野鄉住處。向男在現場持一支仿手槍構造的模擬槍，當著張男與謝姓妻子面前大聲恫嚇：「你們沒有吃過花生（意指子彈）嗎？」隨後更當場拉動槍枝滑套。與此同時，同行的蔡男則將張男小貨車上的行車紀錄器記憶卡拔出並折損毀壞。

    張姓夫婦事後驚恐不已，提起刑事附帶民事訴訟，主張兩被告的行為讓全家人長期處於不安與焦慮中，連年僅2歲的女兒也被嚇哭且性格變得膽小，要求被告連帶賠償3人各12萬元。在庭審期間，蔡男辯稱自己只是幫忙載人，現場甚至有阻擋向男，不應承擔賠償責任；向男則表示願意和解，但認為原告要求的金額過高。

    然而法官調閱現場錄影畫面，並未發現蔡男有任何阻攔動作，反而認定其毀損記憶卡的行為與向男的恐嚇形成共犯關係，應負連帶賠償責任。至於原告代女兒索賠的部分，法官認為案發時張童年僅2歲，難以證明其能理解模擬槍或毀損記憶卡的行為具有加害生命的意涵，且幼童啼哭原因眾多，證據不足以認定其自由權受損，因此駁回女兒部分的請求。

    法官審酌兩造的身分資力、教育程度與受侵害情節，最終裁定被告二人應連帶賠償張男與謝女各3萬元，合計6萬元。

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