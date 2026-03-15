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    首頁 > 社會

    基隆果菜市場 鐵皮土地公廟陷火海

    2026/03/15 23:45 記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導
    消防隊員抵達時，火舌竄出全面燃燒，濃煙直衝天際。（記者吳昇儒翻攝）

    消防隊員抵達時，火舌竄出全面燃燒，濃煙直衝天際。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆果菜市場在麥金路成立時，管理委員會在後方空地蓋了一間鐵皮廟宇，供奉土地公與媽祖。未料，今日晚天10時14分該間廟宇突然冒出火光，管理人員發現後趕緊通報119，但消防隊員抵達時已全面燃燒，所幸無人員傷亡，起火原因則待進一步調查釐清。

    消防局獲報後派遣1大隊吉4分隊共15車23人前往搶救，抵達時火舌竄出已全面燃燒，肉眼可見多個起火點，趕緊佈線射水，壓制住火勢。

    眼見火勢受控時，夾層卻又冒出火光，所幸及時察覺，朝火源射水，不到5分鐘就將火勢完全撲滅。目前已由火災調查科人員前往現場採證，釐清起火原因。

    管委會余姓委員表示，今日晚間接獲看顧市場的員工通知，說市場後面的廟宇燒起來，依照其拍攝的影像來看，火勢是從外面燒進去，周邊都有監視器，應該可以釐清起火原因；一旁的民眾也說，平常廟裡沒有火源，連香爐都設置在外，不知為何會突然起火。

    基隆市消防局第一大隊副大隊長王博昇指出，抵達現場時已發現多個起火點，難認定火勢是從外面燒入或是從屋內燒出，就連夾層都有發現火源，火勢於20分鐘內撲滅；但目前得知廟方人員均已外出進香，且晚間廟宇的鐵門都會拉下，起火原因仍待釐清。

    廟宇的左方先冒出火光，隨後全面燃燒。（記者吳昇儒翻攝）

    廟宇的左方先冒出火光，隨後全面燃燒。（記者吳昇儒翻攝）

    火災調查科人員前往現場採證。（記者吳昇儒攝）

    火災調查科人員前往現場採證。（記者吳昇儒攝）

    消防隊員見夾層仍有火光，佈線射水。（記者吳昇儒攝）

    消防隊員見夾層仍有火光，佈線射水。（記者吳昇儒攝）

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