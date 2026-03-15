台南男同志疑染性病釀出命案 女醫：應冷靜以科學理性面對

親密伴侶間若發現感染性病，成大醫院感染科醫師李佳雯建言，勿互相指責，最重要是保持冷靜，以科學與理性方式處理，才能保障彼此健康與關係的穩定。（資料照，記者王俊忠攝）

台南驚傳1名男同志以遭同性伴侶傳染性病為由、持刀殺害男伴的不幸憾事！對於親密關係的伴侶間若發現感染性傳染病，往往會伴隨焦慮、恐懼、甚至互相責備。成大醫院感染科主治醫師李佳雯提供建議，面對這種情況，最重要的是保持冷靜，以科學與理性的方式處理，才能保障彼此健康與關係穩定。

李佳雯指出，首先，若伴侶其中一方懷疑有可能感染性傳染病，應儘早就醫確認診斷。因為不同病原體所造成的性傳染病，臨床症狀表現非常多樣，有些甚至沒有明顯症狀，因此單憑身體感受往往難以判斷，及早就醫並接受檢測，確認感染的病原種類與狀況，是保護自己與伴侶的第一步，也是後續治療與預防的基礎。

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其次，多數性傳染病都有有效的治療方式，例如愛滋病毒感染、梅毒、淋病或披衣菌感染等，在現代醫學下皆可透過適當治療控制或治癒，遵循醫師處方用藥，不僅能控制病情、減少併發症，也能降低傳染給伴侶的風險。例如愛滋病毒感染在規律治療下可達到病毒量「測不到」（undetectable）的情形，就不會透過性行為傳播；而淋病、披衣菌感染等多數可在有效治療後數週內痊癒。

李佳雯表示，第三，開放的溝通並共同討論防護策略也很重要，感染性傳染病不應成為彼此指責的理由。與多數的傳染病一樣，先被診斷出來的人不一定就是感染的來源，建議伴侶間應坦誠溝通，了解彼此的檢測結果與治療計畫，並一起採取防護措施，例如使用保險套、打疫苗、暫停高風險行為或共同就醫追蹤。

她強調，面對性傳染病應保持冷靜、及早檢測、有效治療與良好溝通都十分重要，經由理性與科學方式處理，不僅能保護自身健康、降低傳染風險，也能維持伴侶間的信任與關係穩定。

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