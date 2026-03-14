電影《角頭》監製父告別式 警盤查300人逮2通緝犯

電影《角頭》系列監製張威縯的父親張金松於上月22日壽終正寢，享壽80歲，家屬昨日中午在台北市懷愛館舉行告別式。（記者鄭景議翻攝）

電影《角頭》系列監製張威縯的父親張金松於上月22日壽終正寢，享壽80歲，家屬昨日中午在台北市懷愛館舉行告別式。張威縯在業界人稱「宏哥」，人脈橫跨演藝圈與地方勢力，現場除了多位曾參與該系列演出的演員到場致哀，更有大批具幫派背景人士前往公祭。台北市警局為防制暴力衝突及黑幫氣焰，昨日出動近60名警力到場強勢執法，總計盤查300多人，並當場逮捕2名通緝犯。

大安分局表示，昨日這場告別式活動由台北市警局長及台北地檢署檢察官指揮掌握，並啟用刑大戰情中心即時監控，大安分局長也親自到場坐鎮。警方事前已針對相關對象進行告誡與約制，嚴禁明示或暗示以幫派名義參加，並禁止攜帶具有幫派標誌或旗幟進入會場。昨日執勤單位包含大安分局、特勤中隊及少年隊，鎖定會場出入口及周邊路段執行嚴密攔檢。

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執勤過程中，警方規劃盤查組、蒐證組及機動處理組等編制，對每一名進場祭奠的黑衣人士進行身分核對。昨日總計盤查300多名參與人士，在警方強勢介入下，現場秩序良好，並未發生任何治安滋擾事件。員警在執行盤查時，更意外揪出2名通緝犯，分別是涉嫌詐欺案及妨害自由案遭通緝，警方依法將兩人逮捕並移送歸案。

告別式現場雖然黑衣雲集，但也充滿不少演藝圈星光。除了張威縯在影視界的同袍，還有多位曾參與《角頭》系列影視作品的資深演員到場送張父最後一程。

台北市警局為防制暴力衝突及黑幫氣焰，昨日出動近60名警力到場強勢執法，總計盤查300多人，並當場逮捕2名通緝犯。（記者鄭景議翻攝）

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