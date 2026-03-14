讓國際看見！桃市警局婦幼隊警員鍾若然赴美發表「多語防暴電子書」

桃園市政府警察局婦幼警察隊警員鍾若然（右1）赴美參加「聯合國第70屆婦女地位委員會暨非政府組織周邊會議」，發表市警局主責編纂的「性別暴力防治友善多國語言電子書」。（圖由桃園市警局提供）

桃園市政府警察局婦幼警察隊警員鍾若然遠赴美國紐約，參加「聯合國第70屆婦女地位委員會暨非政府組織周邊會議」，於美東時間3月11日上午，以流利英文發表桃市警局主責規劃、編纂的「性別暴力防治友善多國語言電子書」，並說明桃園市積極推動制度資訊平權、多語言公共服務、性別暴力防治的實務成果。

鍾若然畢業於銘傳大學應用英語系，透過特考從警後，2020年調派到桃市警局婦幼隊服務，她英文流利而獲派赴美參加會議，並以「從生育脆弱到制度保護：打破語言藩籬的性別暴力防治實踐」為題，說明推動多語防暴電子書的理念。

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鍾表示，台灣近年性別暴力防治相關法令與作業程序持續修正，制度資訊龐雜，民眾不易迅速掌握，新住民、外籍人士、移工更因語言差異，難以理解法律制度或尋求協助，桃市警局為此編纂電子書，並結合市府性別平等辦公室、婦幼發展局、勞動局、衛生局、家庭暴力暨性侵害防治中心、內政部移民署桃園市服務站與桃園市專勤隊等單位完成。

鍾若然補充，該電子書涵蓋性侵害、性騷擾、跟蹤騷擾、數位性別暴力、親密關係暴力、人口販運等主題，提供中文、英文、越南語、泰語、印尼語、菲律賓語等語言版本，可望協助國人、新住民、外籍人士、移工更易掌握制度內容與求助流程。

桃市警局長廖恆裕說，鍾若然赴美參加會議，有助提升台灣在性別平等與人權保障議題上的能見度，也讓桃園市推動多語言友善服務的經驗獲更多關注。

桃園市政府警察局婦幼警察隊警員鍾若然（右1）赴美參加「聯合國第70屆婦女地位委員會暨非政府組織周邊會議」，發表市警局主責編纂的「性別暴力防治友善多國語言電子書」。（圖由桃園市警局提供）

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