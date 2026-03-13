為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    苗檢檢察官呂宜臻辦婦幼案件有功 獲頒「菁英獎」

    2026/03/13 16:39 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗地檢署檢察官呂宜臻（右）偵辦婦幼案件有功 ，獲台灣高等檢察署頒發「菁英獎」殊榮。（圖由苗栗地檢署提供）

    苗栗地檢署檢察官呂宜臻（右）偵辦婦幼案件有功 ，獲台灣高等檢察署頒發「菁英獎」殊榮。（圖由苗栗地檢署提供）

    台灣高等檢察署為肯定在家庭暴力、兒少保護、性侵害及人口販運等及其他婦幼保護相關領域中，努力付出及表現卓越、貢獻卓著之個人及團體，昨（12）日頒獎表揚偵辦婦幼案件有功人士，苗栗地檢署檢察官呂宜臻榮獲「菁英獎」殊榮，展現苗檢婦幼保護工作之成果與堅韌力量，落實保障婦幼人權之核心價值。

    苗栗地檢署發言人、主任檢察官劉偉誠表示，呂宜臻對於婦幼保護業務著力甚深，在偵辦「弱勢家庭不當照顧嬰兒致死案」、「酒吧雇用少女陪酒及仙人跳案」、「網友聚會強制性交案」中，抽絲剝繭追查，均提起公訴；於擔任公訴檢察官期間，就「長期性侵未成年少年案」、「父親長期性侵女兒案」中，積極聲請法院調閱相關重要證據建構犯罪事證及詳細詰問被害人，終使法院對被告重判，使正義獲得伸張，實屬不易。

    苗栗地檢署指出，未來將持續積極與警政、社政、醫療等跨網絡單位密切合作，建立完整之通報與支援體系，致力打擊家暴、性侵、兒虐等各類侵害婦幼之犯罪，持續發揮司法專業與溫柔力量，為被害婦幼發聲，成為守護弱勢的最堅實防線。

