買串吊飾還要財力證明？ 警銀聯手攔阻「假認證」詐騙陷阱

林姓婦人網購手機吊飾，遭詐團以未實名認證及存款不足為由，誘騙至銀行解除3萬元定存。幸警銀聯手成功攔阻。（民眾提供）

林姓女子在社群平台看到手機吊飾，遭歹徒以使用「賣貨便」下單需實名認證為由，要她提供存簿，詐團隨後嫌林女存款太少、信用不佳，要求提供財力證明，林女竟為此欲解除3萬元定期存款。行員聽到為買吊飾要這麼複雜？林女也不說是什麼吊飾，因此通報警方，讓她放棄購物。

警方指出，50多歲的林女自稱今天上午在社群平台「X」看到一個手機吊飾，詐騙集團成員扮演賣家，跟林女說如果要購物，要使用「賣貨便」下單，並要求提供個資以完成實名認證。隨後，詐團傳送虛假訊息，聲稱林女帳戶內存款不到3萬，已被平台限制下單且遭到暫時鎖定。

歹徒隨後將通話轉接至假扮的「客服專員」，要求林女拍攝存摺餘額上傳。詐團見其餘額不足，問她能否提供其他帳戶或金融卡，意圖誘騙被害人交出更多財產。

林女信以為真，急忙前往土地銀行準備解除定存。行員不相信為了一個手機吊飾還要提供財力證明，甚至要解除定存，立即報請警方到場關切。員警抵達現場後，認為這是詐騙集團慣用的「假認證」手法。經警方耐心勸導與解說，林女始驚覺受騙。

警方呼籲，假冒網購平台或客服的詐騙頻傳，民眾面對要求操作帳戶或提供個資的指示，務必透過官方查證。社會大眾應建立正確防詐觀念，從制度面落實防範，共同守護財產安全。

