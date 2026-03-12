柯文哲臉上寫「貪污犯」、「王八」 台中無業男亂畫競選布條落網

民眾黨提名的太平區市議員參選人許書豪懸掛的布條，昨天發現遭人破壞，在柯文哲的臉上畫上「貪污犯」、「王八」，警方今晚將涉案的王姓男子通知到案送辦。（江和樹議員提供）

民眾黨提名的台中市太平區市議員參選人許書豪，懸掛在太平區的多面競選布條，昨天發現有4面遭人破壞，在柯文哲的臉上寫「貪污犯」、「王八」，許書豪今天凌晨向警方報案。太平分局獲報後調閱監視器全力找人，今晚查獲56歲王姓男子，王男坦承塗鴉，強調因「理念不合」，覺得柯文哲是貪污犯才下手破壞，警方目前仍在漏夜訊問中，將依毀損罪嫌偵辦。

許書豪表示，昨天開始陸續發現掛在北太平育賢路、立功路、太順路的競選布條遭人破壞，在創黨人柯文哲的臉畫上「貪污犯」、「王八」字樣，讓人相當痛心，初步已經發現有4面布條遭破壞，呼籲大家不要有不理性的行為，今天凌晨向太平分局警方報案。

民眾黨台中市議員江和樹則說，一個好好的競選廣告，為何要在柯文哲的臉寫上「貪污犯」？柯文哲的案子3月26日才要宣判，且要三審定讞才能算有罪，在三審定讞前都應視為無罪，可以不投給民眾黨，但是不要這樣糟蹋人。

太平分局警方獲報後調閱監視器全力追緝，掌握王姓男子犯案，今晚8點半前往王男在太平的住處將他通知到案。

經側面瞭解，王男目前無業，疑因「政治理念」不合，覺得柯文哲是貪污犯才下手塗鴉，警方目前正漏夜訊問中，全案將檢具相關事證，依刑法毀損罪函送台中地檢署偵辦。

