    首頁 > 社會

    新北地檢署與更保新北分會 媒合友善廠商提供50職缺助更生人

    2026/03/12 22:59 記者吳昇儒、劉詠韻／新北報導
    新北地檢署與台灣更生保護會新北分會今日特別找來多家友善廠商，提供近50個工作機會予更生朋友。（記者吳昇儒翻攝）

    為了讓更生人有正當穩定工作，順利重返社會，新北地檢署與台灣更生保護會新北分會今日特別找來多家友善廠商，提供近50個工作機會給更生朋友，藉此帶動社會各界一同參與更生保護工作，給予更生朋友重新開始的機會。

    法務部及財團法人臺灣更生保護會推動「更生事業群」計畫，近年來結合「更生事業群」友善廠商提供更生人就業機會，陪伴更生人處理不當人際關係、工作適應不良及生活挫折所帶來的困境，更獲得工作、收入與勞動條件保障，讓更生人有歸屬感，透過更生事業群，讓更生人回復正常生活，進而順利復歸社會。

    新北地檢署檢察長郭永發今日特別舉辦「更生事業群攜手點亮更生路-更生事業群簽約儀式」，邀請法務部長鄭銘謙、主任秘書余麗貞、保護司司長洪信旭、更生保護會董事長張斗輝與更生保護會主任委員曾瀚霖等人共同見證，更生保護會新北分會結合上選工程、宏旺食品、漢聯消防科技顧問有限公司及義留工程行等4家友善廠商，提供近50個工作機會予更生朋友，藉此帶動社會各界一同參與更生保 護工作，給予更生朋友重新開始的機會。

    法務部部長鄭銘謙表示：更生復歸道路上，最重要的就是愛，家庭的支持與社會的接納，更是提升更生復歸的重要關鍵。4家友善廠商提供更生人就業機會，職缺包含食品銷售員、機電及工程相關技術員，展現企業大愛，對更生朋友而言，這是強而有力的實際的支持，給予他們重新出發的機會，也是社會再次接納他們的重要契機。期待有更多企業能加入「更生事業群」，提升更生人就業意願，並減少就業歧視，陪伴更生朋友穩定復歸社會。

    法務部指出將持續攜手財團法人臺灣更生保護會深化服務能量，強化社會支持網絡，透過更生事業群的持續推展，結合更多友善廠商與社會資源，讓更生人在人生新起點上獲得更多支持與希望，共同打造更具包容與關懷的社會。

