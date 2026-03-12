再接再厲！ 3/12 威力彩、今彩539頭獎皆摃龜

3月12日開獎的威力彩和今彩539頭獎均摃龜。（本報合成）

3月12日開獎的第115000021期威力彩頭獎摃龜，第115000064期今彩539，頭獎也摃龜。

第115000021期威力彩中獎號碼為「第一區：04、09、15、25、27、31，第二區：08。」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共60注中獎，每注可得2萬元；伍獎共222注中獎，每注可得4000元；陸獎共1467注中獎，每注可得800元；柒獎共2967注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6124注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬959注中獎，每注可得100元；普獎共3萬6572注中獎，每注可得100元。

第115000064期今彩539中獎號碼為「04、05、07、23、35」。頭獎摃龜；貳獎共218注中獎，每注可得2萬元；參獎共8219注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8677注中獎，每注可得50元。

第115000064期39樂合彩中獎號碼為「04、05、07、23、35」。四合開出3注，可得21萬2500元；三合共290注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2137注中獎，每注可得1125元。

第115000064期3星彩中獎號碼為「582」。壹獎共233注中獎，每注可得5000元。

第115000064期4星彩中獎號碼為「9299」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

