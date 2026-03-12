新婚妻流產！他冷血旁觀「問題都在妳吧？」 法官判准休夫

新婚妻流產他冷血旁觀，法官判准休夫。（情境照）

新竹陳女因懷孕而與張男奉子成婚，沒想到事後流產，但二人仍走進禮堂，但張男卻完全不給妻子任何情感支持或實質照顧，心寒的妻子不得已只能選擇離開，然而張男竟還傳送「問題都在妳吧？你沒做錯嗎？」新竹地院法官認為婚姻重大破綻發生亦顯可歸責於張男，判准離婚。

陳女說，與張男交往後因懷孕而計畫結婚，雖於111年5月間流產，二人仍於同年6月結婚，她流產後身心受創，除自行訂月子餐調養身體外，又因焦慮、恐慌、睡眠障礙及情緒低落致影響日常生活與工作，需至身心科就診，過程中張男均未給予任何情感支持或實質照顧。

她說婚後與夫家人同住，先生外婆因失智症會隨意碰夫妻房門，小叔因身心問題會在家吼叫、偷外婆東西及無故碰夫妻房門，導致她恐慌，經她反應後其只是多加一個房間內鎖，對她的身心困境毫無幫助與改善，她遂表示希望離婚，但張男拒絕面對問題，不願修復夫妻關係，她因此感到極大痛苦與無助，遂於113年5月返娘家居住，此後夫妻未再同住，生活毫無交集。

事後張男還以通訊軟體或電話騷擾、在她住處附近徘徊等行為，她因此感到壓力與恐懼，因此提告休夫。

張男得知妻子訴請離婚後，傳送「老婆～問題都在妳吧」、「請問我啥時同意分居這件事啊？」、「流產回診我從來未曾陪同啊？」、「我有錯，我會承認，但妳沒做錯嗎？」、「妳的起訴事實跟理由，確定那都是事實嗎？」除指責妻子外，未見有任何修復或彌補婚姻裂痕之意，顯見主觀上亦無意經營婚姻，法官認為婚姻重大破綻發生亦顯可歸責於張男，最後判准離婚。

