萌到不想滑走！中警派AI二哈+虎斑貓開講 爆笑拆解詐騙套路

中警派AI二哈加虎斑貓開講，拆解詐騙套路。（警方提供）

防詐宣導不再只是制式口號！台中市第二分局最近祭出創意新招，利用AI技術打造「哈士奇」與「虎斑貓」兩位超萌主持人，化身Podcast節目搭檔，以輕鬆幽默的對話解析常見詐騙手法，影片一推出，不只成功吸引民眾目光，更讓不少「毛小孩爸媽」直呼太可愛，看完還順便學到識詐。

警方表示，這系列創意宣導短片共推出三集，採「時事焦點」方式呈現，由個性熱血直率、表情豐富的哈士奇開場帶話題，再由冷靜理性的虎斑貓分析與補充，兩種性格形成強烈反差，也讓節目節奏更生動有趣，內容鎖定目前最常見的三大詐騙類型，包括「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」與「愛情交友詐騙」，透過情境模擬方式呈現。

請繼續往下閱讀...

影片中設定相當有趣，當主人一步步落入詐騙陷阱時，家中的寵物卻像旁觀者般看得一清二楚，甚至忍不住吐槽主人「怎麼會相信這種話」，用詼諧方式點出詐騙套路，讓觀眾在笑聲中理解詐騙話術與陷阱。

警方指出，哈士奇常因表情呆萌被戲稱為「二哈」，形象活潑又搞笑；而虎斑貓則給人警戒心高、觀察敏銳的印象，因此特別設計這對「反差搭檔」，透過互動討論詐騙案例，讓宣導內容更容易被記住。

分局長鍾承志表示，近年詐騙手法持續翻新，若民眾缺乏警覺，很容易誤信話術而受騙，希望透過創新宣導方式，讓防詐資訊不再枯燥，而是成為民眾願意觀看、分享甚至主動轉傳的內容，進一步提升全民識詐能力，共同守護財產安全。

影片推出吸引民眾目光，不少「毛小孩爸媽」直呼太可愛。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法