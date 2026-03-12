柯文哲與參選人合照遭寫「貪污犯、王八」 江和樹怒報警

江和樹怒批，有人惡意在柯文哲臉上寫上不雅文字。（江和樹提供）

台中市議員江和樹今天上午表示，民眾黨中市太平區市議員參選人許書豪與前主席柯文哲的競選布條遭破壞，柯文哲臉上被寫「貪污犯、王八」，他痛批，柯文哲的案件3月26日才宣判，更何況是要三審定讞才能論罪，他呼籲可以不支持民眾黨，但不要糟蹋民眾黨，也呼籲小草們不要報復，他已報警。

九合一選舉將至，民眾黨很多市議員參選人會掛上與前黨主席柯文哲的合照看板及布條，不過，太平區就出現柯文哲跟市議員參選人合照的肖像被亂寫字的情形。

江和樹今天一大早就指出，昨晚發現太平區育賢路和立文街口、立功路341號、太順路409號對面的三面競選布條被人破壞。

江和樹表示，有人在柯文哲與參選人許書豪合照上，將柯的臉上寫上「貪污犯及王八」的文字，他不滿表示，柯文哲尚未被定罪，3月26日才要判決，可以不支持民眾黨，可以不要投給民眾黨，但請不要糟蹋民眾黨。

他表示，由於民眾黨沒有經費，只能掛布條，無法用看板，卻遭此對待，也呼籲小草不要報復，因為這是違法的，他也表示已報警，要糾出犯罪者。

