    清潔隊員飛來橫禍！ 女丟垃圾打到人 判拘役15天

    2026/03/12 06:58 記者鮑建信／高雄報導
    陳女丟垃圾卻誤傷清潔隊員，被橋頭地院依過失傷害判刑。（記者鮑建信攝）

    高市陳姓女子傍晚外出倒垃圾，未等清運車停妥即投擲，結果誤擊清潔隊員腰部，造成隊員大腿等處受傷，陳女被橋頭地院依過失傷害罪，判處拘役15天，得易科罰金。

    警方調查，2025年4月10日晚上約7點，被告陳女手持垃圾袋，在楠梓區巷內等候，見垃圾車前來，但尚未停妥，她即用力往車斗投擲，結果擊中隨車的隊員腰部，導致隊員左側大腿挫傷。

    警方接獲報案後，傳喚陳則女到案說明，製作筆錄後，全案函送橋頭地檢署偵辦，承辦檢察官認為陳女構成傷害罪並提起公訴﹔陳女則辯稱，丟家裡垃圾，沒有打到清潔隊員，否認犯行。

    承辦法官開庭調查，勘驗垃圾車行車紀錄器，陳女走近車後斗，先將右手朝身體後方擺動約45度角後，隨即身體重心往右前方順勢向上擺動約60度角，將右手該袋垃圾朝車後斗拋擲，拋物線飛向隊員腰際處，其所辯不足採信。

    不過，院方認為陳女不是故意行為，改依過失傷害罪，從輕判處拘役15天，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

