營業額破億！知名泰式餐廳老闆欠稅、罰鍰286萬 拒不繳納被裁准管收

台北市知名泰式料理餐廳營收破億元，郭姓負責人卻積欠稅款及罰鍰286萬餘元不願繳納，行政執行署桃園分署向法院聲請管收經法官裁准。（行政執行署桃園分署提供）

住在新北市中和區的49歲郭姓男子2014年至2019年間在桃園市中壢區開設餐廳，積欠多筆營業稅及罰鍰286萬餘元拒不繳納，被移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，執行官昨（10）日通知到場，郭男卻態度強硬，不願繳納稅欠稅及罰鍰，執行官發現郭男另於台北市松山區經營知名泰式料理餐廳、營業額逾億元，有隱匿財產事實，向桃園地院聲請管收獲准。

桃園分署指出，郭男因在中壢開設餐廳期間，積欠多筆營業稅、營利事業所得稅未繳納，經財政部北區國稅局中壢稽徵所核定應納稅額、滯納金等及裁處罰鍰計286萬元，並移送桃園分署執行，但郭男僅受償6萬餘元後即拒絕履行。

行政執行官深入追查發現，郭男另於台北松山開設餐廳，主打經濟實惠的泰式料理，網路評價甚高，訂位一位難求，他曾多次從帳戶提領大量現金，或利用其妻保管餐廳營收現金的方式，隱匿處分財產；郭男又在陸續收到補稅稅單後，乾脆完全不使用銀行帳戶，製造無收入之表象，經查他於松山開設的餐廳，於2019年至2024年間，累計銷貨金額達1億526餘萬元。

桃園分署昨通知郭男到場，但他卻稱其餐廳門口曾因道路施工、且大環境不佳，目前處於負債，所以沒錢繳納欠稅款及罰鍰，因郭男態度強硬且對所欠稅費拒絕提出具體清償計畫，執行官認定他顯有履行義務可能，故不履行，且有隱匿或處分應供強制執行財產情事，依法向桃園地院聲請管收，經法官審理，認符合管收要件，且有管收之必要，當庭裁准管收。

