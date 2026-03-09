望安島總動員！東北季風助長野火燒向聚落 跨海難馳援

望安西安村火警，已逐漸蔓延往住宅區趨近。（柯福洋提供）

連日來東北季風肆虐，今（9）日晚間澎湖吹起8級以上強陣風，望安鄉西安村103號後方突然傳出燒草火警案，在強風助長下，火勢持續蔓延，並逐漸向聚落區靠近，望安警消及安檢所人員都加入救援行列，並由一海之隔將軍調派人力支援，馬公受阻於風浪，海巡艦艇無法馳援。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日晚間6時30分接獲民眾報案，指稱望安鄉西安村103號後方有雜草燃燒情形，消防局獲報後，立即派遣望安分隊2車3人前往現場，由隊員陳元和帶班指揮搶救、並通報望安民航站支援1車3人，現場共3車6人，望安警分局及安檢人員都投入滅火行列。

請繼續往下閱讀...

由於在強風的助長下，火勢迅速蔓延，延燒近10公頃面積，有向人口密集的聚落區蔓延趨勢，現場坐鎮的望安鄉公所秘書柯福洋，立即派交通船至一海之隔的將軍，載運將軍消防分隊人員支援滅火，澎湖縣政府消防局欲調派人員，由馬公趕往望安支援，但因風浪過大，海巡艦艇無法出海而作罷。

西安村位於望安本島西南角，北接中社村，東連東安村，西南方為一片沙灘，行政區有12鄰，現有住戶140餘戶，人口370餘人。居民大部分以捕魚為生，兼種花生、甘藷、高粱等乾旱雜糧農作物，民風勤儉樸實，蔚成良好風俗。由於謀生不易，人口大量外流，村內人口老化，現正全力警戒。

望安警分局員警駐紮各路口，守護居民安全。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法