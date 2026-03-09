為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    望安島總動員！東北季風助長野火燒向聚落 跨海難馳援

    2026/03/09 21:04 記者劉禹慶／澎湖報導
    望安西安村火警，已逐漸蔓延往住宅區趨近。（柯福洋提供）

    望安西安村火警，已逐漸蔓延往住宅區趨近。（柯福洋提供）

    連日來東北季風肆虐，今（9）日晚間澎湖吹起8級以上強陣風，望安鄉西安村103號後方突然傳出燒草火警案，在強風助長下，火勢持續蔓延，並逐漸向聚落區靠近，望安警消及安檢所人員都加入救援行列，並由一海之隔將軍調派人力支援，馬公受阻於風浪，海巡艦艇無法馳援。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今日晚間6時30分接獲民眾報案，指稱望安鄉西安村103號後方有雜草燃燒情形，消防局獲報後，立即派遣望安分隊2車3人前往現場，由隊員陳元和帶班指揮搶救、並通報望安民航站支援1車3人，現場共3車6人，望安警分局及安檢人員都投入滅火行列。

    由於在強風的助長下，火勢迅速蔓延，延燒近10公頃面積，有向人口密集的聚落區蔓延趨勢，現場坐鎮的望安鄉公所秘書柯福洋，立即派交通船至一海之隔的將軍，載運將軍消防分隊人員支援滅火，澎湖縣政府消防局欲調派人員，由馬公趕往望安支援，但因風浪過大，海巡艦艇無法出海而作罷。

    西安村位於望安本島西南角，北接中社村，東連東安村，西南方為一片沙灘，行政區有12鄰，現有住戶140餘戶，人口370餘人。居民大部分以捕魚為生，兼種花生、甘藷、高粱等乾旱雜糧農作物，民風勤儉樸實，蔚成良好風俗。由於謀生不易，人口大量外流，村內人口老化，現正全力警戒。

    望安警分局員警駐紮各路口，守護居民安全。（民眾提供）

    望安警分局員警駐紮各路口，守護居民安全。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播