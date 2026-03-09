偷車賊遇警拒捕連撞多輛汽機車、3人傷 基隆警跨區大圍捕破窗逮人

警方在中山高中校門前將林男駕駛的車輛攔下，破窗逮人。（記者吳昇儒攝）

基隆市一名林姓男子今日下午行經仁愛區時，發現一輛廂型車沒熄火，且車主不在，竟直接將車輛偷走。車主發現後，趕緊報警，警方追查發現車輛已往七堵移動，隨即通知線上警力攔截圍捕。結果，林男又開回仁愛區，警方隨即追捕。林男見狀，一路沿仁愛市場道路追撞，最後在中山區被警方攔截，破窗逮人，目前戒護就醫中。

失竊車主今日下午3時許，前往基隆市第一警分局忠二路派出所報案指出，自己車輛停在附近，因沒有熄火被人偷開走。警方調閱監視器，發現失竊車輛已開往其他分局轄區，原跑向二分局轄區、又轉向七堵地區，通報線上警力攔截圍捕。

沒想到隔沒多久，林男又開回一分局轄區，開往忠二路派出所周邊，警方立刻派員追捕。

47歲林男見狀，猛踩油門行經仁愛市場周邊道路時連撞兩車，造成嚴重車損，隨後轉往國門廣場，再轉向中山二路，朝中山區逃逸，過程中又撞上一輛小貨車；行經文化路口時，直接撞上停等紅燈的機車，造成騎士擦、挫傷。

警方一路追到中山高中前將他夾擊，困住車輛後，破窗將林男拉出車外，壓制在地，車內的安全氣囊也因撞擊猛烈而爆開。

警方初步統計，該事故共造成5輛汽車、多輛機車及3輛警車受損，共有9處發生交通事故，還有一名警員在破窗時手被玻璃割傷，包含林嫌在內共3人受傷，幸無生命危險。

警方搜查車內物品，並未發現毒品等違禁物品，且林男也無相關前科紀錄，亦非通緝犯，詳細竊車逃逸原因，待其治療後再做釐清。全案朝妨害公務、公共危險、毀損、竊盜及傷害等罪偵辦。

據悉，警方將林男壓制在地時，發現他有精神恍惚情形，是否本身精神狀況有問題或其他原因造成，仍待進一步調查。

無辜駕駛、騎士在仁愛市場旁等紅燈時，慘遭林男駕車撞擊。（記者吳昇儒攝）

無辜民眾在仁愛市場旁等紅燈時，慘遭林男駕車撞擊。（記者吳昇儒攝）

林男就醫後，被送往警察局製作筆錄。（記者吳昇儒攝）

警方戒護林男就醫。（記者吳昇儒翻攝）

