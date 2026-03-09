為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    撞山壁釀禍？杉林溪遊園車墜谷1死7傷 彰化5姊弟一起出遊遇劫

    2026/03/09 17:27 記者湯世名／彰化報導
    杉林溪森林生態渡假園區今天發生遊園巴士墜谷，現場進行救援。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

    杉林溪森林生態渡假園區今天發生遊園巴士墜谷，現場進行救援。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

    南投縣杉林溪森林生態渡假園區，今天（9日）驚傳遊園電動巴士墜落3、40公尺山谷，造成車上包括司機和7名遊客在內共1死7傷，傷者中有來自彰化的遊客說，她們5姊弟自己開車去杉林溪，再搭遊園巴士上花卉中心，不料中途會車後旋即撞山壁翻覆，還聽到司機說「糟了！」她們5姊弟分別受到肋骨斷裂、氣胸等傷害，要轉彰化基督教醫院手術。

    5姊弟的親屬指出，他們5姊弟感情非常好，今天從彰化開車到杉林溪同遊，抵達地點後換乘電動遊園車，沒想到會在園區內發生車禍；他們聽到事故後趕到彰基探視，5姊弟的老么傷勢比較嚴重。

    據5姊弟當中的三姊說，遊園車在轉彎處與其他車輛會車，沒多久就撞山壁，不曉得事故與會車有無關係；事故發生當下只感覺一陣天旋地轉，她自己本身有許多外傷，她弟弟有好幾根肋骨斷掉、氣胸與血胸，妹妹也有氣胸，都要轉彰基急救。

    杉林溪森林生態渡假園區發生遊園巴士墜谷意外，部分傷患轉送彰基急救。（民眾提供）

    杉林溪森林生態渡假園區發生遊園巴士墜谷意外，部分傷患轉送彰基急救。（民眾提供）

