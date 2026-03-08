超扯！ 吊車忘了收7、8米長吊臂垂直地面直接上路 8根路燈電信桿全掛

肇事吊車的吊臂因為忘了收而釀禍。（吳淑君提供）

新竹縣湖口鄉安宅4街今天中午發生1件超扯、超扯、超扯的意外事故，1輛由陳姓男子所駕駛的吊車，從某集合住宅工地開出時疑似疏忽忘了收起長約7、8公尺的吊臂，就讓吊臂猶如一柱擎天般，垂直地面就上路，結果把一束混有路燈線路和多家電信業者線路的電線給扯下，導致周邊8根路燈燈桿和電信桿應聲直接「仆街」！還撞壞了停在一旁的1輛機車。

警方初步調查研判，吊車駕駛陳男應是疏忽所致，詳細事發原因還待釐清，今天傍晚前會先搶通現場、排除路況，以利明天恢復上班、上學。

湖口鄉長吳淑君獲報後始終難以置信，直呼「怎麼會有人忘了收吊臂！」、「就這樣一柱擎天上路喔？」

她說，肇事車輛是附近1個地上14層、地下2層的集合式住宅建案用車，釀禍的吊臂長約7、8公尺，從工地開出後約20公尺就發生了前述意外。被拉倒的8根桿子中，有7根是公所的路燈燈桿，它們有的傾斜，有的裂桿，最嚴重的則是直接斷掉！另外1根受波級的則是中華電信的電信桿，當地基地台也因此受影響。

吳淑君說，事發點就在新竹產業園區的東側，屬於住宅稠密區，這起意外最大的幸運就是沒有人員因此受到傷害，她明天要去拜土地公謝謝神明保佑。

她說，她請同仁全力配合警方善後，初步預計今天傍晚會先恢復當地的交通，明天上班後再儘速復桿，至於相關損失清查後會向權責人士求償。

因為吊車吊臂沒收，7、8根路燈燈桿和電信桿被扯倒「仆街」。（吳淑君提供）

被扯倒的路燈桿仆倒在馬路上影響交通。（吳淑君提供）

