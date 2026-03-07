為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    協作魂斷北大武山》無懼墜落碎石、尖銳頁岩 特搜救「峰哥」驚險垂降百公尺

    2026/03/07 23:13 記者陳彥廷／屏東報導
    昨天山區雖未下雨，但出現大霧，讓救援難度提升。（消防局提供）

    昨天山區雖未下雨，但出現大霧，讓救援難度提升。（消防局提供）

    屏東北大武山小有名氣的協作「峰哥」，昨疑失足斷魂北大武山，參與救援的消防局特搜大隊今天指出，當時因為近日有雨山區濕滑，且垂降處是處處銳利的頁岩塊，最後皇天不負苦心人，讓大家能夠助常年守護登山客的「峰哥」回家安排後事。

    享年58歲的蔡明峰是國內相當資深的高山協作，昨天受僱將物資從山下往上運至檜谷山莊，但在步道2K處時，疑似失足滑落山谷，由於許多義消在救援過程中常會與高山協作接觸，當得知是高山協作墜谷，立即放下手邊工作前往幫忙，希望能夠儘早救到蔡男。

    屏東縣消防局表示，3月6日上午接獲民眾報案，指稱北大武山登山步道2K處有民眾不慎墜落山谷，獲報後立即指派5車20人前往現場展開搜救行動，並約在12時30分接觸到蔡明峰，但他已不幸身亡。

    參與屏東縣政府消防局特搜大隊小隊長謝孟哲表示，抵達步道2K處時，發現步道下方約90公尺深處有個背包，疑似就是蔡男所揹，因地形極度陡峭且佈滿鋒利的頁岩塊，稍有不慎恐導致繩索斷裂受損，但搜救人員依舊評估必須立刻架繩索垂降，冒著落石的風險確認，最終在背包下方再約10公尺處發現蔡男。

    因蔡男已明顯死亡，近日山區又因雨路滑環境嚴苛，搜救人員頂著墜落碎石與尖銳頁岩角的威脅，利用SKD軟式擔架固定患者後操作繩索。艱難的將患者拉上步道，眾人隨後頂著體力的極限，以輪流人力背負的方式，在步道上一步步將患者後送下山，並交由救護車後送。

    蔡男身亡的消息也立刻傳遍登山圈，許多山友也紛紛在網路上哀悼，像是節目《上山吧！台灣隊》也公開發文追悼，指​山界失去了一位資深的引路人，而他們失去了一位家人。他就是「雲霧裡的揹行者」，用汗水與微笑串連起每一座山頭，​願他在最愛的北大武山懷抱中安息。

    眾人輪流將蔡男遺體背負下山。（消防局提供）

    眾人輪流將蔡男遺體背負下山。（消防局提供）

    昨天山區雖未下雨，但出現大霧，讓救援難度升高不少。（消防局提供）

    昨天山區雖未下雨，但出現大霧，讓救援難度升高不少。（消防局提供）

    圖
    圖 圖 圖
