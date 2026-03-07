為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中工業區夫妻陳屍住處 檢相驗排除他殺

    2026/03/07 22:35 記者陳建志／台中報導
    台中陳姓夫妻昨晚被發現陳屍，留有和家人告別的紙條，檢察官今天相驗排除他殺，第六分局將進一步調查釐清輕生原因。（記者陳建志攝）

    台中陳姓夫妻昨晚被發現陳屍，留有和家人告別的紙條，檢察官今天相驗排除他殺，第六分局將進一步調查釐清輕生原因。（記者陳建志攝）

    台中年約40多歲陳姓夫妻聯繫不上，家人昨晚（6日）通報，警消趕到夫妻倆西屯工業區住處破門查看，赫然發現兩人已經在房間明顯死亡，留有和家人告別的紙條。18歲念高中的兒子一度失聯，今天已和家屬現身陪同相驗，檢察官相驗後排除他殺，不過是投資失利還是其他原因壓垮夫妻倆，仍待調查釐清。

    昨晚6點50多分，台中市警局第六分局接獲報案，住在西屯工業區公寓的哥哥聯繫不上，沒有鑰匙，無法進門查看。警方立刻聯繫消防人員到場破門，不料進門後，赫然發現年約40多歲的陳姓男子和太太已經在房內明顯死亡，現場並留有紙條和家人道別。

    警方初步調查，陳姓男子是業務員，妻子在藥廠上班，夫妻育有18歲念高中的兒子，昨天上學不在家，今天已經在親友陪同下現身，親友則對兩人的經濟、財務狀況不清楚，警方鑑識人員到場採證未發現外力介入，今天報請台中地檢署檢察官相驗後，已排除他殺，將遺體發還給家屬。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    相關新聞
    社會今日熱門
