為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    港女桃機迷路上演「國道馬拉松」 航警追逐護送完成報到

    2026/03/07 11:38 記者劉信德／桃園機場報導
    警方跟在該名女子後方試圖引導。（Threads用戶ming_01_12提供）

    警方跟在該名女子後方試圖引導。（Threads用戶ming_01_12提供）

    桃園國際機場第二航廈航站北路（國道二號機場聯絡道）6日上演一場驚險又溫馨的「國道馬拉松」。一名年約48歲的香港籍女子，因對機場環境及接駁電車服務不熟悉，搭車抵達第二航廈後才驚覺報到櫃檯位於第一航廈，搞錯航廈的她在情急之下竟直接在四線車道的國道正中央狂奔，試圖趕往一航廈。

    當時正值車流量高峰，來往車輛見狀紛紛減速閃避，避免發生意外。幸好正在執行巡邏勤務的內政部警政署航空警察局保安大隊員警及時發現，立即發動警車加速切入車道，開啟警示燈緊跟在女子後方。

    員警先以車上擴音器廣播「小姐靠左！」，試圖引導她離開車道中央，見女子未有停下跡象，員警再度鳴笛示警，最後決定下車追趕，在追逐約20公尺後成功將她攔住。

    經員警關心詢問，得知女子因搞錯航廈而慌張奔跑。員警當場將她引導至路旁確保安全，並親自陪同搭乘免費電車，從第二航廈前往第一航廈航空公司櫃檯完成報到手續，讓這場「未經申請的國道馬拉松」有驚無險畫下句點。這場國道追逐的驚險全程，也被候機旅客及路過駕駛目擊。

    航空警察局保安警察大隊第二隊第一分隊分隊長蘇峰億表示，該名香港籍女子純粹因不熟悉桃園機場航廈配置及周邊道路，才導致在航站北路奔跑尋找方向。警方第一時間提供協助，引導並確保她順利抵達第一航廈航空公司櫃檯報到。

    航空警察局呼籲，旅客如在機場內或周邊遇有困難，可即時向現場員警或服務人員尋求協助，以確保自身及交通安全。

    員警決定下車攔阻。（Threads用戶ming_01_12提供）

    員警決定下車攔阻。（Threads用戶ming_01_12提供）

    員警狂奔追逐。（Threads用戶ming_01_12提供）

    員警狂奔追逐。（Threads用戶ming_01_12提供）

    成功攔截該名女子將其帶往路邊。（Threads用戶ming_01_12提供）

    成功攔截該名女子將其帶往路邊。（Threads用戶ming_01_12提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播