培諾米達幼兒園性侵案外案！家長控「毛母包庇兒子」 不起訴原因曝光

毛畯珅侵犯6名女童案，最高法院已判處28年8月確定，針對其餘41名幼童遭偷拍侵犯案，台北地方法院認定其中40人受害，合併判處30年徒刑，目前全案上訴中。（資料照）

台北市私立培諾米達幼兒園教保員毛畯珅，因於2021年至2023年間性侵並偷拍46名幼童，目前已有部分判決確定處28年8月徒刑。受害家長不滿毛男母親（該園園長）於案發之初百般護短，亦於毛男遭收押後反指家長指控不實，憤而控告她與另兩名教保員涉嫌藏匿人犯、過失傷害等罪。台北地檢署今偵結，認定嫌疑不足，予以毛母等3人不起訴處分。

毛畯珅自2021年退伍後即進入母親經營的幼兒園任職。2022年雖曾遭舉報妨害性自主，但因證據不足獲不起訴；直到2023年7月多位家長發現異狀再次檢舉，檢警介入蒐證後才將毛男收押。

請繼續往下閱讀...

家長指控，調查期間毛母不僅多次為兒子的操守掛保證，甚至在幼兒園面臨停業危機時，對外宣稱兒子是遭「刑求逼供」，並指責家長們的指控並非事實，認為園方刻意掩護包庇且未依法通報，導致受害人數持續攀升。

面對家長控告，毛母辯稱，因兒子首度遭查時獲不起訴，讓她誤以為兒子是清白的，才認為第二次被帶走可能也只是誤會。她強調，曾與家長調閱監視器，當時並未察覺異狀，且因案件尚在偵查，她僅私下告知教育局，並未進行正式通報。

同案被告兩名老師則辯稱，午休時間教室燈光昏暗，即便毛男就在一旁，也因蓋著被子無法察覺其具體行為。

檢方偵查後認為，毛母於案發期間，確實與教育局人員保持聯繫，根據當時偵查狀況，毛母及教保員未必知曉案件詳情，難以認定其有主觀意圖去湮滅證據或藏匿人犯，由於缺乏明確證據顯示毛母等人刻意包庇，因此處分不起訴。

毛畯珅侵犯6名女童案，最高法院已判處28年8月確定，針對其餘41名幼童遭偷拍侵犯案，台北地方法院則認定其中40人受害，合併判處30年徒刑，目前全案上訴中。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法