台64接國1匝道20年吊卡車起火 71歲駕駛逃出又衝回手燙傷

台64線連接中山高五股匝道入口，今晚驚傳一輛吊卡車火燒車，71歲劉姓駕駛與兒子倉皇逃生。（警方提供）

台64線連接中山高的五股南下匝道，今晚驚傳一輛俗稱「秤仔車」的吊卡車行進間竄火，開車的71歲劉翁載兒子途經，聞到車輛異味下車查看，車輛隨即失火，劉翁父子倉皇逃生之際，劉翁想到車上有重要物品，衝回拿取卻遭燙傷手部，衝出逃過死劫，送醫幸無大礙。這起火燒車由於現場仍在處理、路肩一度封閉，後方車流受影響；至於起火原因，仍待進一步調查釐清。

國道一隊今晚8時8分許獲報，台64線接中山高南下五股入口匝道處，1輛吊卡車起火燃燒，巡邏車、消防車獲報趕往，由於大卡車陷入火海，消防確認劉翁及副駕駛座44歲兒子都逃出，連忙射水滅火，國道警方通報高公局交控中心，在CMS公告系統，提醒用路人注意行車安全。

消防、警方估計，起火大貨車車齡20年以上，懷疑車輛電線老舊釀禍，提醒用路人上路確實檢查車輛，避免機械損壞，釀成行車危險，一發現車輛異狀，應打亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援；當車輛無法滑離車道，應顯示危險警示燈，於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

