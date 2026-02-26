火光嚇人！平溪民宅工具間暗夜竄火 幸無人傷亡

新北市平溪區十分街58巷一處住宅外的工具間，暗夜中竄火。（記者林嘉東翻攝）

新北市平溪區十分街58巷一處住宅外的工具間，今晚8時許突然起火燃燒，暗夜竄出火舌，驚動街坊鄰居。新北市消防局獲報派遣平溪消防分隊趕抵救援，半個多小時後撲滅火勢，幸無人受困、受傷。

新北市消防局第六救災救護大隊今天晚上7時56分接獲報案，平溪區十分街58巷內一處建物竄出火煙。消防人員抵達現場發現，起火點位於住宅外的一處工具間，由於內部堆放易燃雜物，火勢一度猛烈。平溪分隊立即佈設水線灌救，經過半個多小時搶救，晚間8時30分順利將火勢撲滅。

請繼續往下閱讀...

消防隊員不敢大意，持續灑水降溫以防死灰復燃，經反覆確認無殘餘火苗後，全體搜救人員於晚間9時40分許才收隊離開。警方初步了解，起火的工具間為65歲胡男所有。胡男表示，該處平時僅作為放置雜物使用，並無人員居住，所幸火勢及時獲得控制，並未延燒至鄰近住處或其他處所，整起意外未造成人員受困或傷亡。

消防局呼籲，民眾於住家堆放雜物時，應注意環境通風與遠離火源，確保居住安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法