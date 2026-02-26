醫美針注射不當患者右眼失明 高雄女醫被訴和解過關

張姓女醫師為盧女注射醫美針，導致她右眼失明，後經達成和解，被法院判決公訴不受理。（記者鮑建信攝）

高市某知名醫美診所爆醫療糾紛，張姓女醫師為盧姓女子施打艾麗斯皮下填補劑，導致右眼失明，被檢方依過失重傷害罪起訴，法院審理期間，雙方達成和解並撤告，判決公訴不受理。

起訴書指出，2021年5月5日下午，告訴人盧女前往某醫美診所整容，由被告張女進行施打艾麗斯皮下填補劑醫美療程，應注意調整施打患者臉部相對位置，不可在眼窩四周、較薄之皮膚組織等位置施打，以避免注射進入血管。

張女卻疏於注意，在盧女額頭、右側太陽穴、兩側蘋果肌及法令紋等處施打艾麗斯皮下填補劑共約0.8毫升時，不慎將填補劑注入該等部位微血管後，盧女發覺右眼視線模糊，而在同月7日前往高雄榮民總醫院掛急診，經診斷是因臉部接受艾麗斯皮下填補劑注射，導致右眼視網膜中央動脈阻塞。

同年10月25日，盧女前往榮總就診，右眼視網膜動脈阻塞併視神經萎縮，且經治療後右眼視力仍嚴重受損，已達嚴重減損一目之視能，依過失重傷害罪嫌，將張女提起公訴。

地院開庭審理期間，兩造達成和解，盧女撤回告訴，並因此案為告訴乃論之罪，判決公訴不受理，全案落幕。

