為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    醫美針注射不當患者右眼失明 高雄女醫被訴和解過關

    2026/02/26 22:57 記者鮑建信／高雄報導
    張姓女醫師為盧女注射醫美針，導致她右眼失明，後經達成和解，被法院判決公訴不受理。（記者鮑建信攝）

    張姓女醫師為盧女注射醫美針，導致她右眼失明，後經達成和解，被法院判決公訴不受理。（記者鮑建信攝）

    高市某知名醫美診所爆醫療糾紛，張姓女醫師為盧姓女子施打艾麗斯皮下填補劑，導致右眼失明，被檢方依過失重傷害罪起訴，法院審理期間，雙方達成和解並撤告，判決公訴不受理。

    起訴書指出，2021年5月5日下午，告訴人盧女前往某醫美診所整容，由被告張女進行施打艾麗斯皮下填補劑醫美療程，應注意調整施打患者臉部相對位置，不可在眼窩四周、較薄之皮膚組織等位置施打，以避免注射進入血管。

    張女卻疏於注意，在盧女額頭、右側太陽穴、兩側蘋果肌及法令紋等處施打艾麗斯皮下填補劑共約0.8毫升時，不慎將填補劑注入該等部位微血管後，盧女發覺右眼視線模糊，而在同月7日前往高雄榮民總醫院掛急診，經診斷是因臉部接受艾麗斯皮下填補劑注射，導致右眼視網膜中央動脈阻塞。

    同年10月25日，盧女前往榮總就診，右眼視網膜動脈阻塞併視神經萎縮，且經治療後右眼視力仍嚴重受損，已達嚴重減損一目之視能，依過失重傷害罪嫌，將張女提起公訴。

    地院開庭審理期間，兩造達成和解，盧女撤回告訴，並因此案為告訴乃論之罪，判決公訴不受理，全案落幕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播