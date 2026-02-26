北投驚傳工安意外 業主、工人困水塔疑吸毒氣昏迷搶救中

北投一處工地傳出工安意外。（記者王冠仁翻攝）

台北市北投區一處興建中的工地，今天晚上發生一起工安意外，66歲卓姓業主與65歲謝姓水電師傅，當時在工地中的水塔作業時，疑似吸入有機溶劑散發的有毒氣體，當場在水塔內昏倒。事後因家人找不到人通報警方，員警與消防員先後到場搜救，最後發現兩人昏倒，緊急將其救出送醫急救，目前兩人仍在醫院搶救中。

北市北投警分局在今天晚上7時許接獲民眾報案，報案婦人聲稱，自己的丈夫外出工作卻遲遲未歸，撥打手機電話也無人接聽。轄區員警立刻啟動手機訊號定位，並前往定位點周邊尋找，最終在他們工作的工地內逐層搜索，於頂樓水塔內發現卓、謝兩人已陷入昏迷，員警隨即通報消防隊。

台北市消防局在今天晚上8時46分接獲報案後，立刻派員前往現場搶救，消防員將兩人救出送醫，他們被救出時雖然呈現昏迷，但仍有呼吸心跳。

警方初步調查，兩人當時在施作防水工程，期間疑不慎吸入有害氣體導致昏迷，後續將主動通報台北市勞動檢查處並進行勘查採證，以釐清事故原因。

