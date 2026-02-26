罕見！美國黑幫、二戰德軍配槍現蹤新竹 海巡攻堅緝獲制式衝鋒槍

海巡署偵防分署台北查緝隊查緝謝姓男子持有罕見的美國黑幫愛用「TEC-KG9 」制式衝鋒長槍（右）及德軍二戰名槍「 PPK 」手槍。（記者林嘉東翻攝）

海巡署偵防分署台北查緝隊去年初成功在新竹一處鐵工廠內，查獲謝姓地方角頭持有罕見、美國黑幫愛用的「TEC-KG9 」制式衝鋒長槍，及德軍二戰名槍「PPK 型」制式手槍後，移送新竹地檢署偵辦。新竹地檢署近日偵結，將依謝涉犯槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

據悉，海巡署台北查緝隊在偵辦他案時，掌握謝男涉嫌非法持有毒品與強大火力情資且謝男平時駕車行徑囂張，頻繁在新竹市區蛇行、危險駕駛以試探有無被跟蹤。台北查緝隊與北市警中山分局共組專案小組，顧及人車密集路段安全，放棄在鬧區動手，改採徹夜蒐證監控。

直到謝男進入新竹市一處鐵工廠疑似進行不法交易，海巡隊員見時機成熟，立即身著全副防彈衣發動突擊，並將偵防車開至逃生路口阻斷謝逃竄路線，成功將謝男逮捕。

警方隨後在鐵工廠內查獲謝男持有「TEC-KG9」制式衝鋒長槍，與「PPK 型」制式手槍，其中，「TEC-KG9」以高射速及強大殺傷力聞名，曾頻繁出現在墨西哥毒品戰爭與美國黑幫犯罪組織中，在台灣黑市極其罕見；「PPK 型制式手槍」的外型則與二戰時期德國軍警配槍相同，性能穩定。此外，專案小組還起獲制式長、短槍各1支及子彈29發，火力足以威脅當地治安。

海巡署強調，對於槍枝犯罪採「零容忍」態度。此次行動透過科技偵查與精準埋伏，成功在謝嫌作案前將其攔截。海巡署呼籲，為維護「國安、治安、平安」的環境，將持續主動出擊肅清黑槍。

