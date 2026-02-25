居留證照片差很大！失聯移工心虛露餡狂竄 不敵辣椒水當街就擒

企圖逃竄的失聯移工當街就逮。（民眾提供）

台中北區街頭23日中午出現驚險一幕，一名外籍男子在路口徘徊時神情閃爍，見警後眼神飄移、急欲離開，引起巡邏員警注意盤查，過程中男子出示居留證照片竟與本人明顯不符，謊言當場被識破，他隨即掙脫逃竄、衝向馬路中央與員警拉扯，場面一度混亂，最終在警方噴灑辣椒水及路人協助圍堵下，當街被壓制逮捕。

第二分局永興派出所巡佐謝承諺23日中午巡行經北區永興街與北興街口時，發現該名男子邊走邊滑手機，還不時左顧右盼，猛抬頭見到謝員時神情明顯慌張、眼神閃躲，形跡可疑，謝員遂上前關心查證身分。

男子起初假意配合，卻僅出示手機內的居留證照片供查驗，謝員細看後發現照片與眼前男子容貌差異甚大，當場質疑其冒用他人身分，男子見瞞不過，突然推阻謝員拔腿狂奔，甚至衝到車來車往的道路中央影響行車安全。

為避免發生交通意外，謝員果斷使用防護型噴霧器（辣椒水）制止，周邊民眾見狀也主動協助包圍，合力將人壓制在地，經查，該男子為2024年8月即被通報的失聯移工，全案後續依《入出國及移民法》規定，解送至移民署台中市專勤隊接續偵辦。

第二分局長鍾承志呼籲，外國人逾期滯留罰鍰已提高至1萬元到5萬元，且管制禁止入國期間也提高至最高7年；民眾如聘用逃逸移工，依法可處15萬元以上、75萬元以下罰鍰，5年內再犯者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，提醒國人切勿以身試法。

