獨家》全家過年出國滑雪一場空！她控改期出團沒下文 旅行社業務吞訂金

台南市黃姓婦人指控台北市東勢旅行社業務員曾家慶，涉嫌詐騙、侵吞她一家出國的5萬元訂金，在預計出團的除夕前，還以團員車禍無法成團為由，改成18日（初二）出國，但未能成行，誇張的是曾男只匯回3萬元，還堅稱5萬元過年前就匯回，黃女透過另名業務向東勢旅行社查證，證實曾男個人侵吞訂金，黃女憤而報案控告詐欺，一併向台南市政府消保官投訴東勢旅行社，質疑失職、未善盡管理責任，放縱業務在外詐騙，讓全家春節出國計畫都泡湯。

記者今天致電台北市東勢旅行社，均無人接聽；記者再致電曾家慶，他稱5萬元欠款早已匯還黃女，並指他如果要詐騙，為何匯還3萬元，辯稱黃女也沒給付全部團費，還說改團也告知黃女盡量加位子，仍不保證出團，辯稱是誤會，是黃女沒對帳，如果沒收到，今天再補匯給黃女。

黃女得知後，怒指曾男仍狡辯，不管有無收到匯還款項，都構成詐騙犯行，她已報警提告，不放過無良業務、旅行社，呼籲同樣遭遇的被害人挺身而出。

台南市黃姓婦人原本預計16日全家4口出遊，透過已離職的吳姓業務，聯絡上LINE暱稱Kevin的曾男，敲定每人29900元，從16日出團到韓國滑雪五日遊，她以丈夫帳戶轉帳8萬5千元付訂（5千元代辦護照費），也把舊護照寄到曾男新北市永和住處，行前開心跟家人一起買雪衣，花了5萬元治裝。

但出發前，曾男改口可以刷卡，先匯還3萬元，指稱5萬元已匯出，但黃女遲未收到款項，直到14日出發前兩天，黃女前一晚詢問行程，曾男仍回覆「沒變」，但隔天卻突然告知黃女，團員車禍無法成團，將行程改到18日，黃女也答應，未料一直到18日上午都沒接到出團訊息，黃女與家人都錯愕又失望，憤而提告。

黃女友人為新北市警林口分局民防副中隊長，得知類似詐騙，向本報投訴；黃女指控，東勢旅行社放縱無良業務在外詐騙無辜客戶，以出遊為幌子，詐欺、私吞團費，向旅行社查證，會計也只回覆退款時間，完全沒關心客戶無法出團的失落心情，懷疑旅行社知情、放任業務行徑，除已提告，也向消保官申訴，希望讓無良業務、業者受到教訓。

知情的旅行社同行透露，發生類似情事，真的是旅行社之恥，認為是一粒老鼠屎壞了一鍋粥，除建議受害民眾報案、向消保官投訴，也可向旅行公會或交通部觀光署申訴，要求旅行社業者出面善後。

黃姓女子指控台北市東勢旅行社業務私吞團費訂金，且春節無法出國。（記者吳仁捷翻攝）

圖為黃女與業務曾男對話。（記者吳仁捷翻攝）

