    首頁 > 社會

    各地方政府廣設「科技執法」 5個月取締62.7萬件

    2026/02/22 11:42 記者陳鈺馥／台北報導
    各地方政府於重要路口廣設科技執法設備。（資料照）

    立法院新會期將於2月24日開議，根據行政院送交國會的施政報告，在精進交通執法方面，內政部協助各地方政府設置重點路口「科技執法」設備，以路口不停讓行人及闖紅燈為取締重點，2025年7月至11月五個月內，總計取締交通違規62萬7906件。

    報告指出，為保障行人安全，督導全國警察機關落實重點項目交通執法，去年7月至11月計取締路口不停讓行人5萬3641件、非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開1萬2845件、人行道違規停車40萬3591件、道路障礙3萬6821件，共計50萬6898件。

    此外，2025年7月至11月，共計取締闖紅燈及嚴重超速等9項重大交通違規154萬

    1795件；另取締酒後駕車2萬4416件，其中移送法辦1萬3963件，向上溯源調查飲酒處所2934件，以掌握飲酒熱區，預防酒駕行為發生。

    報告強調，另為精進測速照相執法效能，內政部持續要求各警察機關針對既有測速照相執法點位，定期檢視、滾動調整需求，並將研擬測速照相設置及調整原則，以完善法制規範。

    在強化社會安全網絡方面，防制跟蹤騷擾行為於去年7月至11月受理1177案，超過八成以上跟蹤騷擾行為經警察機關核發書面告誡後未再犯；再犯者除依跟蹤騷擾罪移送外，並協助被害人聲請保護令，預防是類案件再度發生。

    據統計，截至2025年11月底止，警察機關列管應登記報到性侵害加害人計7076人，完成登記報到7016人，報到率99.15%。

