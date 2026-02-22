不滿前男友欠4萬多元拖到過年 女撂現任談判持刀砍人3傷

新北市中和今晨發生持刀傷人事件，警方出動12名警力到場，將情侶檔阮女及陳男逮捕，並協助3名傷者送醫救治。（民眾提供）

阮姓女子不滿前男友謝姓少年積欠4萬多元拖到過年，今天（22日）大年初六凌晨帶著陳姓男友，前往少年位於新北市中和區住處附近談判，期間雙方一言不和起口角，陳男與少年互毆後，還持刀砍傷勸架的少年父親及祖母，警方獲報趕抵將情侶2人逮捕，並將少年等3人送醫救治，幸無生命危險，警詢後將阮、謝及少年等3人送辦。

中和警分局調查，從事服務業的19歲阮女與17歲謝姓少年去年3月交往，期間少年陸續向阮女借了4萬多元，購買網路遊戲點數儲值，2人去年11月分手後，阮女要求少年償還債務，但一直受到拖延，甚至不滿少年欠錢欠到過年，2人也從戀人變為仇人。

據知，阮女今晨2時許找來28歲現任陳姓男友，前往新北中和自強路少年住家樓下討債，雙方談判時起口角，陳男進而與少年爆發肢體衝突，期間還持折疊刀，砍傷在旁勸架的少年46歲父親及68歲林姓祖母。

警方指出，接獲報案衝突情事後，立即派遣12名警力到場，發現謝男左臉頰刀傷、林女右手中指劃傷及少年右臉頰挫傷，且一群人彼此互抓著不放，隨即上前制止要求分開，並通報救護車前來，將受傷3人送往新店慈濟醫院治療，所幸均無生命危險，同時將情侶檔阮、陳依現行犯逮捕，查扣折疊刀1把。

警詢時，陳男坦誠動手傷人，但稱談判時也遭到少年毆傷要提告，警方詢後，將陳、阮依傷害、恐嚇罪等罪嫌移送新北地檢署偵辦，謝姓少年則移送新北地院少年法庭。

警方查扣折疊刀1把。（記者陸運鋒翻攝）

警方到場時，少年（左1）、謝父（左2）及陳男（右2）還緊抓著不放手，隨即制止雙方並分開。（記者陸運鋒翻攝）

警方將陳男及阮女移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

