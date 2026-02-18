竹市春節連假布建16部車上AI巡防系統 搭檔機動派出所守護治安

新竹市警局今年春節連假期間，結合AI巡防與機動派出所，雙管齊下守護地方治安。（竹市府提供）

新竹市府警察局今年春節連假期間，出動16部車上「AI巡防系統」，布建在年貨大街、商圈、市場、廟宇以及熱門景點加強巡邏，可以即時做影像的辨識而做示警，搭檔機動派出所，主打在智慧科技輔助下，全面提升見警率，以「科技偵防」來守護治安。

新竹市警察局長陳源輝說，他們從10日起到下週一（23日）為止，期間針對年貨採買熱點跟人潮聚集場所設置機動派出所，提供即時警政諮詢和各項便民服務。也如往年提供舉家外出市民的住居安全維護服務。

新竹市長高虹安要求，今年春節期間務必做到「治安平穩、交通順暢及民眾安心」，所以警局建置16部車上「AI巡防系統」，於春節期間，在年貨大街、商圈、市場、廟宇以及熱門景點加強巡邏、辨識以及警戒，並配套設置機動派出所，讓科技設備跟機動警力合作，使維護治安可以更即時且迅速、有效。

