涉貪羈押半年！台電2廠長可回家過年 交保須戴電子手環

台電核二廠前廠長曾文煌（左）涉嫌向承攬採購案的山瑞科學公司、廣承企業行索賄220萬元。（資料照）

台電核二廠前廠長曾文煌涉向承攬採購案的山瑞科學公司、廣承企業行索賄220萬元；台電林口發電廠前廠長朱允中則涉嫌向廣承企業行索賄80萬元，兩人自去年8月遭起訴後即被羈押禁見，11月聲請交保亦遭駁回。台北地方法院12日裁定，准曾以200萬元、朱100萬元交保，並限制住居、出境出海8個月及配戴電子手環監控，同時解除禁止接見、通信，兩人確定可於農曆年返家過年。

檢方指控，曾文煌涉嫌向承攬核二廠採購案的山瑞科學公司、廣承企業行索賄共220萬元，部分款項藏放住處天花板；朱允中則被控向廣承企業行索賄80萬元，並由業者代為買股。檢方依違反貪污治罪條例收受賄賂罪將2人起訴，並自去年8月起羈押禁見。

北院指出，曾文煌坦承部分不違背職務收賄犯行，但否認起訴書部分內容；朱允中則全盤否認。法院審酌起訴卷證，認2人犯罪嫌疑重大，且曾有刪除LINE對話紀錄、使用具自動銷毀訊息功能軟體聯絡等情形，足認有湮滅、偽造或變造證據及勾串共犯、證人之虞，先前因此裁定羈押並延押。

不過，合議庭考量已完成證人交互詰問，訴訟進行程度已有別偵查初期，經依比例原則權衡人身自由保障與公共利益後，雖認羈押原因仍存在，但以具保、限制住居、限制出境出海及科技監控等替代手段，亦足以確保後續審判及執行程序順利進行，無繼續羈押之必要。

因此，北院裁定曾文煌於繳納200萬元保證金後停止羈押，限制住居並限制出境出海8月，配戴電子手環8月；朱允中則於繳納100萬元後停止羈押，相關限制條件相同。兩人自即日起解除禁止接見、通信。

至於朱允中主張本案已於本月9日完成交互詰問，應無羈押原因與必要，聲請撤銷羈押部分，法院認羈押原因仍然存在，僅改以具保替代，撤銷羈押聲請難以准許，予以駁回。

