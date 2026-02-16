為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    除夕凌晨火燒車！燒到只剩骨架 基隆市民及時發現撿回一命

    2026/02/16 09:05 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市中正區正榮街今天（16日）凌晨發生火警，一輛休旅車燒到只剩骨架。（民眾提供）

    基隆市中正區正榮街今天（16日）凌晨發生火警，一輛休旅車燒到只剩骨架。（民眾提供）

    今天是除夕（16日），基隆市中正區正榮街凌晨1時發生火警，一輛自用休旅車車主開車返家時，發現後座不明原因起火，隨即停車找滅火器試圖滅火，自行滅火無效打119通報；警消接獲通報後趕到現場，雖馬上射水灌救，但由於火勢凶猛，自用休旅車仍被燒到面目全非，僅剩車架，所幸車內並無人，也無人員傷亡。確切起火原因仍待調查釐清。

    今天凌晨1點多，有民眾在臉書上PO惡火吞噬車輛的畫面，在深夜中頗為嚇人，消防局1時左右接獲民眾通報，派遣信二、中正分隊前往搶救，共計出動各式車輛7車、消防人員16人與2名義消；1時18分火勢控制，1時25分火勢撲滅，所幸車內無人受困，也無人因此火燒車事件傷亡。相關起火原因有待調查。

    基隆市消防局中正分隊小隊長李厚春指出，16日凌晨正榮街這場休旅車起火事件，據現場的車主表示，他開車返家時，發現休旅車後座起火，他停車隨即拿滅火器滅火無效，趕緊打119求助，消防人員到場時發現，除了休旅車外，前方的車輛與後方車上的塑膠帆布也遭波及，還有一旁的電表也受損，所幸無人受困與傷亡，起火原因有待調查。

    基隆市中正區正榮街今天（16日）凌晨發生火警，一輛休旅車突起火。（基隆市消防局提供）

    基隆市中正區正榮街今天（16日）凌晨發生火警，一輛休旅車突起火。（基隆市消防局提供）

    基隆市中正區正榮街今天（16日）凌晨發生火警，消防人員趕往灌救。（基隆市消防局提供）

    基隆市中正區正榮街今天（16日）凌晨發生火警，消防人員趕往灌救。（基隆市消防局提供）

