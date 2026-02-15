為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    花蓮鐵皮屋惡火驚人 70歲屋主幸運逃出

    2026/02/15 14:46 記者游太郎／花蓮報導
    花蓮縣玉里鎮建國一路鐵皮屋火警，火勢相當猛烈。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮縣玉里鎮建國一路鐵皮屋火警，火勢相當猛烈。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮縣玉里鎮建國一路1棟鐵皮屋民宅，今天上午發生火警，因延燒迅速消防隊趕抵時火勢已全面燃燒，70歲劉姓屋主自行逃出但腳部遭灼傷，緊急送醫治療後無生命危險；當地里長表示，劉姓屋主曾有兩次在住處燃燒垃圾情形遭鄰居通報，但這次的起火原因仍待調查釐清。

    花蓮縣消防局指出，今天上午9點59分接獲報案，玉里鎮建國一街1棟一層樓的鐵皮屋發生火警，玉里分隊接獲報案後立即派遣車組前往現場，抵達時火勢已全面燃燒，現場濃煙不斷竄出，70歲劉姓屋主自行逃出屋外，現場無其他人員受困，但屋主腳部遭火灼傷，由救護人員協助送往玉里慈濟醫院治療。

    消防局表示，所幸火勢於短時間內被撲滅，避免波及周邊房屋，現場燃燒面積約30平方公尺；經訪查當地里長發現，劉姓屋主曾於住處燃燒垃圾2次，被鄰居通報危及其他住戶安全，本次起火原因仍待調查釐清。

    花蓮縣玉里鎮建國一路民宅發生火警，火勢迅速延燒。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮縣玉里鎮建國一路民宅發生火警，火勢迅速延燒。（花蓮縣消防局提供）

    劉姓屋主自行逃出，腳部受到灼傷。（花蓮縣消防局提供）

    劉姓屋主自行逃出，腳部受到灼傷。（花蓮縣消防局提供）

