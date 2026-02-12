海巡春節前夕威力掃蕩 穿牆雷達、無人機精準緝毒抓走私偷渡

農曆春節將屆，海巡署北部分署為嚴防不法份子伺機走私物資或偷渡，今天下午2點舉辦「岸、海聯合勤務威力掃蕩」。（記者林嘉東翻攝）

農曆春節將屆，海巡署北部分署嚴防不法份子伺機走私物資或偷渡，今天（12日）下午舉辦「岸、海聯合勤務威力掃蕩」，動員逾200名人力、55輛車巡緝，首度投入先進的「雷達生命探測器」與「手持式穿牆雷達」，鎖定全台5縣市治安熱點地毯式搜索，展現國境防衛「零假期、無死角」的決心。

農曆春節即將到來，民生物資需求大增，為防制非洲豬瘟及私菸、毒品入侵台灣，海巡署北部分署今天下午2點在基隆八斗子、宜蘭南方澳及新竹南寮3處漁港，同步舉行岸、海聯合威力掃蕩勤務，副分署長覃仁勇、邱泰豐及主任秘書鄭騰詳分別坐鎮指揮，統合岸巡隊、海巡隊、查緝隊及海巡偵搜犬區隊，與財政部關務署基隆關、基隆憲兵隊及各地方警察局聯合出擊。

覃仁勇說，本次岸、海聯合威力掃蕩勤務共動員8艘艦艇、55部巡邏車、3隻偵搜犬、1架無人機及235名精銳部隊，巡查範圍涵蓋宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹等5縣市，針對進、出港船舶高強度安檢。

覃仁勇說，本次聯合掃蕩勤務首次運用黑科技裝備，包含「雷達生命探測器」與「手持式穿牆雷達」。海巡人員指出，過去查緝貨櫃夾層或廢棄碉堡時常受限於視線，如今透過穿牆雷達，即便是不法份子躲藏在鋼筋混凝土牆後，或試圖在船艙深處掩蓋生命跡象，都能透過回波相位變化的微小波動精準鎖定位置。

此外，掃蕩勤務也運用了無人機高空監控、機動式熱影像系統及機動雷達車。針對岸際的廢棄空屋、碉堡、防波堤消波塊等治安盲點全方位巡查，防止偷渡客或違禁品隱藏於死角。

海巡署北部分署強調，春節期間海巡24小時服務不打烊，查緝走私及防範偷渡的決心絕不鬆懈。除了持續維持高壓執法態勢，也呼籲國人，若在海上、港口或岸際發現疑似走私、偷渡或任何違常情事，應立即撥打「118」海巡報案專線，共同守護國家安全與國人權益。

海巡署偵搜犬區隊嚴查進出漁港船艙。（記者林嘉東翻攝）

岸、海聯合勤務威力掃蕩首度投入先進的「手持式穿牆雷達」。（記者林嘉東翻攝）

岸、海聯合勤務威力掃蕩首度投入先進的「雷達生命探測器」，鎖定全台5縣市治安熱點地毯式搜索。（記者林嘉東翻攝）

