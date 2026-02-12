台南新營工廠1噸氫氧化鈉儲槽大火 應變得宜、化險為夷

工廠火警，初期警報響起，消防人員趕抵救援。（民眾提供）

台南新營工業區榮剛材料的1座酸洗槽今晨發生火警，廠方在警報響起立即啟動應變、人員疏散，消防車抵達後很快撲滅火勢，無人員傷亡，化險為夷。

今日上午6時許，榮剛材料2樓高的酸洗室起火，燃燒1桶1噸氫氧化鈉儲槽，新營、鹽水等消防分隊出動15車、32人前往灌救，鹽酸部分未燃燒，僅燃燒槽體清洗設備，燃燒面積10平方公尺，消防設備有啟動，消防人員佈水線約15分鐘撲滅火勢。

所幸火警發生當下，廠內自動警報設備立即鳴響，相關消防安全設備同步啟動，提醒作業人員即刻應變。現場員工立即使用滅火器進行初期滅火，同時依既定動線引導人員疏散至安全集合地點，過程井然有序。消防人員到場後，迅速確認火勢已受控制，並進行殘火處理及安全檢查，防止復燃。

台南市消防局長楊宗林表示，火警能夠化險為夷，關鍵在於場所平時落實消防安全設備維護保養及員工定期防火防災教育訓練，使警報系統與初期滅火機制發揮最大效能，呼籲各事業單位應重視消防安全管理制度，定期檢修消防設備並加強演練，才能在突發狀況時有效降低災害損失，確保人員生命安全。

酸洗槽火警，很快撲滅。（民眾提供）

酸洗設備發生火警。（民眾提供）

