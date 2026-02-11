網路「骨科醫師」要求匯款買藥 桃園婦人誤信險些損失13萬

婦人準備匯款13萬元買藥，所幸行員察覺有異報案，警方趕抵勸阻。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市68歲林姓婦人在網路結識自稱是骨科醫師的網友，被推銷購買了2次治療膝蓋的藥物，近日對方要她再匯13萬元，匯款時行員察覺有異報案，警方得知婦人根本沒見過該名醫師網友，研判她是遇到詐騙集團，立即勸阻婦人繼續匯款。

桃園警分局武陵派出所警員鐘士傑及駱耀元，昨（10）日下午接獲轄內金融機構通報，有婦人疑似遭詐騙欲匯款，請員警到場協助勸導，經瞭解林婦因膝蓋受傷疼痛，於網路上認識1名骨科醫師，經對方推薦已利用貨運送達，購買2次藥品口服及塗抹，此次要求婦人匯款13萬元購買藥品。

員警詢問婦人是否見過醫生本人、有無藥品處方籤等問題，婦人表示從未見過醫師，員警驚呼未經診療、不清楚藥品成分，若被有心人混以毒品等違禁成分恐誤觸法網，婦人經勸導當場醒悟過來，決定放棄匯款。

桃園警分局表示，詐騙手法日益翻新，分局今年迄今已阻止詐騙案件37件，攔阻詐騙金額達新台幣4600餘萬元，將持續打擊查緝詐騙集團，呼籲民眾切勿輕信未經查證的訊息，防制詐騙案件發生。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

