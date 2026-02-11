為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    網路「骨科醫師」要求匯款買藥 桃園婦人誤信險些損失13萬

    2026/02/11 13:31 記者鄭淑婷／桃園報導
    婦人準備匯款13萬元買藥，所幸行員察覺有異報案，警方趕抵勸阻。（記者鄭淑婷翻攝）

    婦人準備匯款13萬元買藥，所幸行員察覺有異報案，警方趕抵勸阻。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市68歲林姓婦人在網路結識自稱是骨科醫師的網友，被推銷購買了2次治療膝蓋的藥物，近日對方要她再匯13萬元，匯款時行員察覺有異報案，警方得知婦人根本沒見過該名醫師網友，研判她是遇到詐騙集團，立即勸阻婦人繼續匯款。

    桃園警分局武陵派出所警員鐘士傑及駱耀元，昨（10）日下午接獲轄內金融機構通報，有婦人疑似遭詐騙欲匯款，請員警到場協助勸導，經瞭解林婦因膝蓋受傷疼痛，於網路上認識1名骨科醫師，經對方推薦已利用貨運送達，購買2次藥品口服及塗抹，此次要求婦人匯款13萬元購買藥品。

    員警詢問婦人是否見過醫生本人、有無藥品處方籤等問題，婦人表示從未見過醫師，員警驚呼未經診療、不清楚藥品成分，若被有心人混以毒品等違禁成分恐誤觸法網，婦人經勸導當場醒悟過來，決定放棄匯款。

    桃園警分局表示，詐騙手法日益翻新，分局今年迄今已阻止詐騙案件37件，攔阻詐騙金額達新台幣4600餘萬元，將持續打擊查緝詐騙集團，呼籲民眾切勿輕信未經查證的訊息，防制詐騙案件發生。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播