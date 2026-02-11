北車大廳有人持刀行搶大量現金？ 鐵警局防搶演練逼真

鐵警局台北分局舉辦防搶演練。（記者王冠仁翻攝）

鐵路警察局有鑑於農曆春節將至，近期台北車站將出現大批返鄉人潮，許多民眾也會在春節前提領現金。對此，鐵警局台北分局前天聯合中華郵政台北火車站郵局舉辦防搶演練，由同仁扮演歹徒，鎖定提領大量現金的民眾行搶，藉此提升警方反應與應變能力。

鐵警局表示，這次演練情境設定為民眾在北車內郵局提領現金準備返鄉過年，但有歹徒在郵局外伺機觀察，發現提領大量現金者就一路尾隨、持刀行搶。警方獲報後，則立刻調派線上警力趕抵現場，同步調閱站區監視器掌握歹徒動線，並回報分局勤指中心調度支援警力進行攔截圍捕，最終成功攔截歹徒並取回贓款。

警方表示，由於台北車站三鐵共構，還與許多地下街相連，四通八達。此次演練除了可以讓同仁更加強化若遇到相關緊急事件，提升第一時間趕到案發現場的速度，增加應變效率。

警方也提醒，年關將近，民眾及公司行號如需提領大額現金，請務必提高警覺，留意周遭可疑人事物，並可向警方申請「護鈔協助」，以確保民眾生命財產安全，安心迎接馬年佳節。

