基隆春安今晚起跑 副市長偕議會正、副議長慰問協勤民、警力

「加強重要節日安全維護工作」於今日晚間登場，基隆市警察局長林信雄前往交通隊慰問。（記者吳昇儒攝）

基隆市「115年加強重要節日安全維護工作」於今日晚間10時許至23日24日時止，為期15天，本次工作主軸為「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」。基隆市政府特別於今晚8時許，舉行首長聯合慰問活動，由副市長邱佩琳主持行前會議簡報，並與議長童子瑋、副議長楊秀玉及警察局長林信雄前往各重要機關慰問。

副市長邱佩琳與警察之友會莊副理事長智為一同致贈義警、民防、義交、守望相助隊、志工等協勤民力及警察局執勤同仁慰問品及慰問金，由各協勤民力大隊長及警察局局長林信雄代表受贈。

副市長邱佩琳致詞時表示，因市長謝國樑近日動手術需要休養，所以由自己代表市長到場慰問、致謝，最近基隆發生毒駕、消防隊員殉職，也有許多民眾到基隆時反映，因塞車無法進入市區，在過年期間怕會更嚴重，都要拜託大家在休假期間，把關每個市民的安全。

議長童子瑋也指出，治安是所有人需要共同維護，民眾都可以當警察的志工，也可以協助注意可疑的人事物，發揮守望相助的效果，希望在民力的幫忙下，分擔警察同仁的壓力，這是全民治安的概念，利用這個機會，非常感謝警察局及協勤民力對治安及交通工作的付出。

童子瑋說，過年期間在外工作的子女們會回到基隆，湧入大量人潮，屆時交通、治安會非常重要，感謝警察、民力同仁們的辛勞，也希望執勤時注意安全及保暖。

基隆市警察局長林信雄表示，在過年期間基隆特色小吃及景點，會吸引大批遊客前來，交通維護部分會是整個執行重點；此外，近日在台北、苗栗有發現民眾持械情形，為了維護民眾安全，今天市警局也執行相關演練。

基隆市警察之友會副理事長莊智為（左）代表理事長頒發慰問金給基隆市警局。（記者吳昇儒攝）

