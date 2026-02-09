「細節控」取車秒見愛車異狀 鏡頭君打臉肇逃男

邱姓男子要牽車時發現愛車傷痕累累，警方獲報調閱監視器才揪出肇事元兇。（記者陳建志翻攝）

台中44歲謝姓男子，日前開車行經南區忠明南路時倒車迴轉，不慎撞倒2輛停在路邊的機車，沒想到謝男沒停車處理逕自離開，直到當晚8點多，邱姓機車車主下班準備返家，發現愛車車身多處磨損，讓他相當心疼，立刻向警局報案，員警獲報調閱監視器，發現是謝男倒車所為，沒想到找上謝男時，謝男一度否認，直到警方出示監視器才啞口無言，警方依法舉發。

台中市警局第三分局交通分隊警員盧俊宏日前晚間8點多接獲報案，邱男表示，自己機車停在南區忠明南路，沒想到下班準備返家時發現，原以中柱停放的機車變成側柱停放，進一步查看後，竟發現車身多處擦損，愛車無端傷痕累累，讓一向細心愛護車輛的他既氣憤又心疼，希望警方協助釐清真相。

員警獲報後，立即陪同邱男調閱周邊監視器畫面，逐一比對釐清，順利找到事發當下的關鍵影像，原來是當天下午4點多，一輛自小客車於該路段迴轉時，因路幅狹窄無法一次完成動作，倒車過程中不慎撞倒停放路邊的兩輛機車，但駕駛沒停車逕自駛離現場。警方循線調閱沿線影像後，迅速鎖定肇事車輛，並通知謝男前來說明。

謝男一開始否認肇事，僅表示曾開車行經該處，並不知有碰撞路旁車輛，直到警方出示監視器畫面，並於其後車身發現明顯擦損痕跡後，才啞口無言不再辯解。雖其中一輛受損機車車主事後表示不予追究，警方仍依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對謝男肇事後未依規定處置的行為依法舉發，並協助邱姓車主進行後續賠償事宜，讓邱男十分感激。

謝姓男子駕車行經南區忠明南路時倒車迴轉，不慎撞倒2輛停在路邊的機車（紅圈處）逕自離開，警方調閱監視器依法開罰。（記者陳建志翻攝）

