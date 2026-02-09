為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    竹市烏龍罰單照與違規事項不符 民批警方執法如盲盒

    2026/02/09 12:05 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市警方開出烏龍罰單，照片與違規事項不符，民眾批警方開罰單走魔幻路線執法有如盲盒。（讀者提供）

    新竹市警方開出烏龍罰單，照片與違規事項不符，民眾批警方開罰單走魔幻路線執法有如盲盒。（讀者提供）

    新竹市有讀者投訴指出，近期收到竹市警察局開立的交通違規罰單，但罰單所附照片與違規事實完全無法吻合，讓讀者霧煞煞到底哪裡違規，違規照片是機車，但被開罰單的是汽車，諷竹市警方連開罰單都走魔幻超現實路線，稱市府用科技負責拍片，警察負責閉眼，是執法靠盲盒，民眾清白靠運氣。

    新竹市警察局第一分局表示，經查該違規車輛是在四維路55號前設置的裝卸貨車格智慧停車柱進行科技執法被開單，該輛自用小客車因違規停放在貨車車格內被系統採證相片，並由本分局審核違規事實無誤，依道路交通管理處罰條例第56條1項9款（停車車種不依規定）逕行舉發。

    至於採證相片有異部分是委外公司誤植，已向警察局交通隊反映，已研議補正方式。由於是委外公司誤植採證相片所致，員警系統線上審核時違規事實及採證相片都正確無違失，但因委外公司檢附採證相片有異，致生罰單爭議將報請撤銷，並按合約罰款，造成民眾困擾表示歉意。

    讀者投訴批評警方寄來的罰單違規車輛是汽車，但所附違規照片是機車，根本非車主本人，只有車號和車主是對的，但照片中看不出違規事項，大罵警方執法亂開單，批竹市自稱科技城，沒想到警察開罰單也走魔幻超現實路線。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播