    首頁 > 社會

    花蓮醉漢揮斧頭鐮刀咆哮 脫褲挑釁警被噴辣椒水壓制

    2026/02/08 16:53 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣萬榮鄉41歲許姓男子酒後情緒失控，竟分別手持斧頭與鐮刀在部落街道上揮舞咆哮遭警方逮捕。（警方提供）

    花蓮縣萬榮鄉41歲許姓男子酒後情緒失控，竟分別手持斧頭與鐮刀在部落街道上揮舞咆哮遭警方逮捕。（警方提供）

    花蓮縣萬榮鄉41歲許姓男子酒後情緒失控，竟分別手持斧頭與鐮刀在部落街道上揮舞咆哮嚇壞村民。鳳林警分局獲報後趕抵現場，許男不僅拒絕配合，甚至與警方對峙過程做出脫褲挑釁脫序行為，最終警方持盾牌、噴灑辣椒水強勢壓制，雖造成1名員警手腳輕微擦傷，仍順利把許男逮捕，全案依恐嚇公眾、妨害公務等罪嫌移送法辦。

    鳳林警分局今指出，紅葉派出所昨上午7點45分接獲民眾報案，指萬榮鄉紅葉村某民宅外，有男子發酒瘋、手持利器在大街上閒晃且大聲叫囂，行徑相當危險。警方獲報後不敢大意，立即啟動快速反應機制，調派線上警力及快打部隊共6名員警，攜帶防暴盾牌、辣椒水等裝備趕往現場，並封鎖周邊區域防止危害擴散。

    員警抵達現場後，發現許姓男子滿身酒氣、情緒相當激動，雙手分別握著斧頭與鐮刀揮舞，警方喝令「把刀放下！」雙方在街頭對峙約10多分鐘，氣氛一度緊張。許男雖丟掉手中刀斧，但下一秒竟做出令人傻眼的舉動，當街脫下全身僅存的褲子赤裸挑釁警方，且情緒仍處於極度亢奮狀態。

    許男情緒瀕臨失控且有衝撞攻擊之虞，警方祭出辣椒水，趁許男嗆辣難受、失去抵抗能力之際，支援警力一擁而上壓制上銬。在壓制逮捕過程中，許男極力反抗、與警方發生拉扯，導致其中一名員警無名指、小拇指及膝蓋受到輕微擦挫傷，經包紮後並無大礙。

    全案訊後依刑法恐嚇公眾及妨害公務等罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦。

    鳳林警分局強調，對於任何危害公共安全之暴力行為，警方絕對零容忍，必將秉持「迅速到場、強勢執法」原則，第一時間壓制氣焰並依法究辦，以維護轄區治安穩定。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    許姓男子滿身酒氣、情緒相當激動，雙手分別握著斧頭與鐮刀揮舞。（警方提供）

    許姓男子滿身酒氣、情緒相當激動，雙手分別握著斧頭與鐮刀揮舞。（警方提供）

    在壓制過程中，許男極力反抗、與警方發生拉扯，導致其中一名員警受到輕微擦挫傷。（警方提供）

    在壓制過程中，許男極力反抗、與警方發生拉扯，導致其中一名員警受到輕微擦挫傷。（警方提供）

