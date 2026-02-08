為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中安養院用碎紙機噴潤滑油 瞬間起火1送醫超嚇人

    2026/02/08 13:40 記者陳建志／台中報導
    台中市一間安養院，上月使用碎紙機時發生起火意外，造成一名長輩燒傷送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中市一間安養院，上月使用碎紙機時發生起火意外，造成一名長輩燒傷送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中市西區公館路一間安養機構，今年1月在裡面使用碎紙機時，因使用潤滑油不慎造成起火，所幸工作人員趕緊拿滅火器撲滅火勢，僅有一名86歲長者稍微遭熱氣燙到送醫，台中市消防局今天分享此案例，提醒民眾在使用碎紙機等會產生高溫的機器時，千萬別使用含有可燃性氣體的潤滑油，以免發生起火意外。

    台中市消防局今年1月2日下午4點55分接獲報案，指稱西區公館路有火警，民眾表示有一台碎紙機起火燃燒，已自行用滅火器撲滅，為確認火勢已完全熄滅，仍派遣消防人員到場察看。

    消防人員抵達時，發現起火的是一家安養機構，工作人員在使用碎紙機碎紙時，不慎造成起火燃燒，其中一名當時在旁協助碎紙工作的86歲女性長輩，因被瞬間燃起的火勢熱氣燙到，額頭有紅腫情形送醫，所幸意識清楚，無大礙。

    消防局火調人員事後調查，發現是工作人員使用碎紙機碎紙時，使用含有可燃性氣體的潤滑油想潤滑機器，卻因氣體接觸高溫而起火，消防局今天在臉書分享此案例提醒民眾注意。

    台中市消防局信義分隊分隊長李雨修表示，因可燃性氣體碰到高溫容易起火，提醒民眾會產生高溫的機械，切勿使用含有可燃性氣體的潤滑油，避免出現像此案例的起火意外。

    台中市一間安養院，上月使用碎紙機時發生起火意外，所幸及時拿滅火機撲滅。（記者陳建志翻攝）

    台中市一間安養院，上月使用碎紙機時發生起火意外，所幸及時拿滅火機撲滅。（記者陳建志翻攝）

