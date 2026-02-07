最新畫面曝！「卡彈」淡定換彈匣再轟 台中17歲少年60秒狂掃茶行25槍

少年站在路中央持槍朝茶行掃射。（民眾提供）

台中市太平區「太平茶行」5日上午驚傳槍擊案，年僅17歲少年竟手持改造長槍，朝茶行大門瘋狂掃射至少25槍，長達約一分鐘過程中雖一度卡彈，仍淡定換彈匣再轟，所幸當時茶行未營業，未造成人員傷亡，隨著最新監視器畫面曝光，少年冷靜程度與危險行徑，震驚社會。

從監視器畫面可見，案發當天少年戴著眼鏡、身穿灰色帽T與白色短褲，頂著「阿志頭」髮型，手持改造長槍，大搖大擺走到茶行門前，直接站在馬路中央瞄準射擊，連續扣下扳機，槍聲宛如鞭炮般劈哩啪啦作響，瞬間驚動附近居民，過程中，槍枝疑似卡彈，少年不但沒有慌張，反而熟練地將第一個彈匣丟棄在地，迅速更換第二個彈匣再度開火。

即便再次發生擊發不順情況，他仍站在路邊不斷調整、敲擊槍身，確認可以射擊後，隨即「加碼」掃射，當時畫面還可見多輛機車正好行經現場，騎士被突如其來的槍響嚇得急踩油門閃避，驚險畫面令人怵目驚心，警方事後採證發現，茶行一樓玻璃門彈孔密布，宛如蜂窩，二樓落地窗亦遭流彈波及，現場至少留下25個彈孔。

而少年犯案未逃逸，而是攜帶改造長槍，跨區前往南屯區第四分局投案，辯稱槍枝來源為「已故友人」，並聲稱因日前與茶行員工酒後發生糾紛，心生不滿才持槍洩憤，對於是否受人指使及實際動機，始終三緘其口，一肩扛責的態度，警方不排除背後另有教唆者，正持續追查槍枝流向與幕後勢力。

台中地院認少年涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例等事實，其行為危害社會秩序，應對少年進行身心評估及行為觀察，並提供鑑別報告，於斟酌少年家庭生活狀況後，認責付顯不適當，依少年事件處理法第26條第2 款規定裁定「收容」 ，6日凌晨護送至台中少年觀護所收容。

少年換彈匣後繼續開轟，過程中有機車行經嚇的急閃。（民眾提供）

